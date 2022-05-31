工人「刮中3億頭獎」翻身富豪　爽不到5年淪殺人犯！被判關到死

▲ 希爾近5年前刮中頭獎，如今淪為囚犯。（圖／NC Lottery、Brunswick Co. Detention Center）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國北卡羅來納州一名男子2017年買刮刮樂中頭獎，抱回1000萬美元（當時約新台幣3億元）獎金，從核電廠工人搖身成為大富翁，過上人人稱羨的生活，卻爆出親手開槍射殺女友，一級謀殺罪成立，日前被判終身監禁，下半輩子將在獄中度過。

根據北卡《新聞與觀察報》（News & Observer），54歲男子希爾（Michael Todd Hill）因殺害23歲女子格雷姆（Keonna Graham），被判一級謀殺罪，24日被法院判處無期徒刑。

格雷姆2020年7月20日被通報失蹤，後來被發現陳屍於一家飯店，後腦勺遭人開槍射中。檢方聲明指出，飯店監視器顯示，當時房間裡除了希爾和格雷姆以外沒有別人，希爾後來也坦承殺害格雷姆，因為他看見格雷姆和其他男人有訊息往來，心生嫉妒。

希爾至今為止的人生大起大落，他本是一名核電廠工人，2017年8月購買一張Extreme Millions刮刮樂，幸運刮中1000萬美元頭獎，沒想到榮華富貴的日子過不到5年，便因槍殺女友鋃鐺入獄，他的前同事和格雷姆生前友人都表示難以置信。

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