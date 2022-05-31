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每5人就有1人有後遺症！　美CDC研究曝：「長新冠」這2症狀最常見

▲▼美國疫情／加州一家醫院加護病房內的新冠肺炎患者。（圖／路透）

▲ 加州一家醫院加護病房內的新冠肺炎患者。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）研究發現，多達1/5成人染疫後會出現「長期新冠」（Long Covid），代表每5人中就有1人出現至少1種後遺症。所有年齡層的成人中，最常出現的症狀則屬呼吸道問題及肌肉或骨骼疼痛。

美國CDC研究人員分析逾35萬名2020年3月至2021年11月間確診的患者病歷，24日公布研究結果指出，年齡介於18至64歲的康復者中，有1/5經歷至少一種長新冠症狀。65歲以上長者中，這項比例更高達1/4。

▲▼ 美國疫情／美國CDC公布長期新冠研究結果。（圖／美國CDC）

▲ 美國CDC研究發現，每5名成人中就有1人會出現與先前染疫有關的健康問題。（圖／美國CDC）

該研究列舉26種後遺症，其中最常見的症狀不分年齡，皆為呼吸道問題及肌肉骨骼疼痛，且以肺栓塞及呼吸系統疾病的風險最高，達到未感染者的2倍。

至於2個年齡層的差異，18至64歲康復者出現心律不整、肌肉骨骼疼痛的風險高於長者；65歲以上康復者出現腎功能衰竭、血栓栓塞、腦血管疾病、第2型糖尿病、肌肉疾病、神經系統疾病與情緒障礙、焦慮等心理健康問題的風險則高於年輕族群。

美國CDC研究發現與過去幾項對長期新冠的大型研究結果一致，這些研究表明，有20%至30%患者康復後出現後遺症，其中部分患者第一次染疫後仍需要額外醫療護理。

另一方面，蘇格蘭格拉斯哥大學與當地衛生系統合作，追蹤159名曾住院的新冠患者病情長達1年，23日公布研究結果指出，曾因染疫住院的患者中，每8人就有1人出現心肌炎，其他身體炎症及腎臟等器官損傷症狀也很常見。

此研究也提出一項重要發現，即後遺症的嚴重程度與新冠嚴重程度最密切相關，而非患者本身既有的健康問題。患者感染期間症狀愈重，內臟器官就愈容易受到影響。

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