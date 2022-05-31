教會舉行線上成人禮　夫妻「肉體交疊」忘關鏡頭！全程直播45分鐘

▲當事夫妻完全不知道視訊鏡頭已經打開，讓所有信徒看得好尷尬。（圖／翻攝自推特）



記者張寧倢、王佩翊／編譯

美國明尼蘇達州一間教會在安息日（14日）以線上模式舉辦成人禮儀式，沒想到其中一對參與的夫妻在過程中卻突然開始「肉體交疊」，在教會活動上大分心的兩人甚至忘記關閉視訊鏡頭，導致其他教友被迫觀看兩人的恩愛過程長達45分鐘。最後直到有人打給女方，這對夫妻才發現出大事了。

根據《紐約郵報》報導，這間位於明尼蘇達州明尼亞波里斯（Minneapolis）的貝絲·埃爾猶太教堂（Beth El ）在安息日（14日）召集教友舉行了線上聚會，並舉辦了成人禮儀式。由於信徒中有部分老人不擅長使用3C產品，因此雖然不需視訊，但還是有多人打開鏡頭。

令人驚訝的是，除了這些老人外，還有一對夫妻也沒有關閉視訊鏡頭，然而他們卻完全沒有發現，並做出讓全場人員都尷尬不已的舉動。只見一名全裸的女性先是在房內走來走去，而她的丈夫則是躺在床上，隨後女子便突然開始對著丈夫的下體「工作」。兩人就這樣忘我地恩愛了約45分鐘，整個過程則是全程轉播給全教會的信徒觀看。

直到最後，一名信徒受不了連忙打電話給該名女性，女子得知消息後震驚不已，所有人連她花容失色的神情都看得一清二楚。不幸的是，有參與該場儀式的信徒將荒謬畫面拍下，並上傳到網路上，隨即引發熱議。儘管該教堂的高層們緊急採取行動，試圖封鎖影片外流，但是相關截圖早就已經瘋傳。

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