往東京飛一半「火山噴發」！美航客機急掉頭　飛12小時還在美國

▲ 別濟米安納火山28日噴發。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯東海岸一座火山28日噴發，煙柱竄至15公里高空。一架從美國德州達拉斯起飛的美國航空（American Airlines）班機當時正飛往日本東京，卻在飛越北太平洋時因火山噴發，不得不緊急掉頭，飛行12小時後降落在加州洛杉磯。

Yikes. 11hr flight from DFW to… LAX pic.twitter.com/WlfcJypxfk — June, June, Hannah. (@GillyH2o) May 29, 2022

根據航空網站One Mile at a Time，美航AA61航班原定當地28日自達拉斯飛往東京成田機場，起飛後循標準航線飛行逾7小時後，快飛到國際換日線時掉頭，重新向美洲飛行，逾4小時後降落在洛杉磯，全程約11小時50分鐘，已經接近從達拉斯飛往東京所需的時間，實際上起飛與降落的地點卻僅相距1235英里（約1988公里）。這樣的飛行軌跡十分罕見，因此在社群媒體上引發討論。

Volcano Bezymianny eruption in Kamchatka, Russia

May 28, 2022. pic.twitter.com/3ihQLm0N08 — Kirill Bakanov (@WeatherSarov1) May 28, 2022

航班狀態顯示，美航因天氣因素取消此航班，具體來說是受到火山噴發影響。俄國遠東地區堪察加半島的別濟米安納火山（Bezymianny）於台灣時間28日下午4時大噴發，根據NHK報導，噴煙竄升至15公里高空。美航雖不經過俄國領空，但火山噴發的位置離飛行路線很近，為避免受到火山灰影響，AA61航班才會被迫掉頭，導致乘客飛行近12小時，卻沒能抵達東京。

不過，當天其他類似航線的班機並沒有掉頭。休士頓起飛的美國聯合航空UA7航班及舊金山起飛的UA837航班皆因火山噴發繞道，飛行時間增加1小時，但仍順利抵達東京。

另一方面，國泰航空今年4月一架自紐約飛往香港的班機為避開俄國領空，飛越大西洋、英國、南歐及中亞，飛行總長達16618公里，意外創下商業航班飛行距離最長紀錄。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》