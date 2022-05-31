　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒後請代駕沒綁安全帶遭盤查　被搜出6包辯「酵素」慘了

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名何姓男子（30歲）日前酒後請代駕開車載他返家，途中因未繫安全帶，遭巡邏員警攔查，卻發現他神情緊張，隨後在他包包內查獲毒品咖啡包3包及毒品K他命3包，但何男跟警辯說：「那是酵素」。訊後，依毒品危害防制條例將他函請裁罰。

▲▼何姓男子酒後找代駕開車，卻因未綁安全帶遭警盤查，從他的包包內查到3包毒品咖啡包及毒品愷他命3包。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲何姓男子酒後找代駕開車，卻因未綁安全帶遭警盤查，從他的包包內查到3包毒品咖啡包及毒品愷他命3包。（圖／記者吳世龍翻攝）

苓雅分局成功路派出所員警於29日清晨5時許，巡邏行經苓雅區中華、四維路口時，發現一部自小客車引擎聲過大，且副駕駛座乘客未繫安全帶，於是上前攔查。停車受檢的自小客車副駕駛座何男表示，自己與友人剛從酒店飲酒完正返回家途中，而且有請代駕開車，一臉疑惑。

▲▼何姓男子酒後找代駕開車，卻因未綁安全帶遭警盤查，從他的包包內查到3包毒品咖啡包及毒品愷他命3包。（圖／記者吳世龍翻攝）

這時，員警卻發現何男神情緊張，而且他還主動提供隨身包包給警方盤查，但動作卻顯得不自然還遮遮掩掩，這下反倒讓警方驚覺式不單純，隨即就在包包內發現藏有毒品咖啡包。

何男見毒咖啡包意外露餡，還辯稱那是「酵素」，並嘴中則不斷碎念：「喝酒完都已經叫代駕回家了，怎麼還這樣！」最後何男只好乖乖坦承並主動交付3包毒品咖啡包（總毛重10.01公克）及毒品愷他命3包（總毛重13.71公克），訊後將何男依毒品危害防制條例函請裁罰。

►限時1天！Her森森保健加碼回饋10% LINE POINTS，回饋上限200！

►宜蘭「綠舞日式園區」玩一天才359元！還不快衝

ET快訊
徐媽媽眼淚潰堤！飛官雙親接驚天噩耗　殯儀館悲痛見兒最後一面
獨／醬油瓶黴菌爆發超噁！居酒屋店長現身說話了
粽子包啥配料是邪教？ 網激戰「這2樣」：看到直接丟掉
不爽樓下太吵！男武士刀捅穿他肚子　反遭勒頸命危雙雙送醫
一年前被劈腿！綠帽哥「復合前女友」劇情神轉　網見身分變化驚呆
飛官徐大鈞青澀照曝　國中導師聞噩耗心碎：他是班上開心果

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「徐永明吃補藥」影射吳佩芸當小三　網紅莫羽靜下場慘了

快訊／深夜搶超商「電擊棒電暈店員」　高雄狂徒抓到了

徐媽媽眼淚潰堤！飛官雙親接驚天噩耗　殯儀館悲痛見兒最後一面

放超音波照停親子停車位...準爸爸被開單　法官1理由判他免罰600

酒後請代駕沒綁安全帶遭盤查　被搜出6包辯「酵素」慘了

不爽樓下太吵！男武士刀捅穿他肚子　反遭勒頸命危雙雙送醫

飛官徐大鈞青澀照曝　國中導師聞噩耗心碎：他是班上開心果

雨中擦撞火氣大！駕駛撂倒外送員跨坐壓制　進警局冷靜不告了

5歲童走2公里看烏龜迷路...警送回家　阿嬤嚇壞：你太可怕了

天虹副總撞死人再懲處2名3線2高階警　警署下令交出通聯送檢方調查

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

許藍方「沒遇過理想的GG」　陶晶瑩喊話全台男人挑戰！

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

「徐永明吃補藥」影射吳佩芸當小三　網紅莫羽靜下場慘了

快訊／深夜搶超商「電擊棒電暈店員」　高雄狂徒抓到了

徐媽媽眼淚潰堤！飛官雙親接驚天噩耗　殯儀館悲痛見兒最後一面

放超音波照停親子停車位...準爸爸被開單　法官1理由判他免罰600

酒後請代駕沒綁安全帶遭盤查　被搜出6包辯「酵素」慘了

不爽樓下太吵！男武士刀捅穿他肚子　反遭勒頸命危雙雙送醫

飛官徐大鈞青澀照曝　國中導師聞噩耗心碎：他是班上開心果

雨中擦撞火氣大！駕駛撂倒外送員跨坐壓制　進警局冷靜不告了

5歲童走2公里看烏龜迷路...警送回家　阿嬤嚇壞：你太可怕了

天虹副總撞死人再懲處2名3線2高階警　警署下令交出通聯送檢方調查

T1總冠軍賽特製專屬用球首度曝光　球星簽名義賣助弱勢

獲准續購俄油　匈牙利總理對歐盟豁免表示歡迎

KID錄影到一半突曬婚戒　鬧峮峮「親嘴單元」反被吐槽

「徐永明吃補藥」影射吳佩芸當小三　網紅莫羽靜下場慘了

昆凌滿月禮曝光！首揭3寶「夢幻名字」　不撞名有巧思

40歲林智勝相隔1074天三壘安打　寫味全隊史最老紀錄

快訊／深夜搶超商「電擊棒電暈店員」　高雄狂徒抓到了

快訊／本土生確診總數首破20萬！單日+8836　全台6402所園校停課

徐媽媽眼淚潰堤！飛官雙親接驚天噩耗　殯儀館悲痛見兒最後一面

放超音波照停親子停車位...準爸爸被開單　法官1理由判他免罰600

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

社會熱門新聞

飛官徐大鈞正面照曝！1個月前爸祝他生日：飛翔快樂

快訊／AT-3教練機高雄岡山墜機！　飛行官確認死亡

女友被好友性侵　他大怒撂人砸店

即／北市忠孝東路男子當街遭砍！無生命跡象送醫搶救

AT-3教練機墜毀岡山　殉職「23歲少尉徐大鈞」背景曝光

天虹副總撞死人水很深！刑事局副局長認了自請處分

即／國一北上3車撞擊！客運車頭爛毀釀3傷

保一學弟打斷學長腿　被記2大過免職

即／飛官徐大鈞殉職遺體移出現場　同袍列隊敬禮

桃園男車禍被打3分鐘全身傷　竟是爸爸設局

即／南投男跟國中同學大吵　竟持刀刺死他

失事前畫面曝！AT-3機身歪斜飛過民宅　下秒墜毀田地

軍人撿屍酒醉女兵　賠40萬獲緩刑

獨／墜機現場曝！AT-3教練機墜毀岡山　殘骸四散田中

更多熱門

相關新聞

人生最長81分鐘時序曝　恩恩爸淚求通聯真相

人生最長81分鐘時序曝　恩恩爸淚求通聯真相

新北市中和一名2歲童恩恩因感染新冠肺炎確診，不料病情卻急轉直下，不幸於4月19日病逝。而恩恩的父親面對孩子驟逝，強忍悲傷出面表示，希望能夠向新北市府與衛福部調閱通聯記錄、內部通聯紀錄，以釐清為何兒子開始出現意識不清症狀後，緊急通報119卻等了81分鐘才等來救護車。回想整件事情，恩恩爸也忍不住哽咽表示，「這是我人生最長的81分，我從視訊看我兒子意識不清、肌肉僵硬，碰到會哀嚎，到最後抽搐，卻完全無能為力。」

5歲童走2公里看烏龜　阿嬤：你太可怕了

5歲童走2公里看烏龜　阿嬤：你太可怕了

獨／醬油瓶黴菌爆發！居酒屋店長現身求再給機會

獨／醬油瓶黴菌爆發！居酒屋店長現身求再給機會

今年有望脫口罩？陳時中：目前會先維持

今年有望脫口罩？陳時中：目前會先維持

不願收回「白痴命令」　柯再罵中央笨

不願收回「白痴命令」　柯再罵中央笨

關鍵字：

毒咖啡包巡邏盤查代駕影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應了

醬油瓶黴菌爆發　店家124字道歉

快訊／汪小菲終於道歉大S　

大雷雨來了！氣象局發大雨特報

飛官徐大鈞正面照曝！1個月前爸祝他生日：飛翔快樂

今本土+80656！各縣市分佈曝

老婆3餐全煮泡麵　他怒喊離婚鬧上法院

S媽哽咽批汪小菲：少說缺德話！　「大S吃藥真相」藏洋蔥

快訊／AT-3教練機高雄岡山墜機！　飛行官確認死亡

獨／醬油罐長黴菌水瓶生苔　居酒屋歇業2周

陳時中戒菸失敗了！董氏基金會曝挑戰過程

新生寶寶「取名莯」報戶口被打槍！釣出一票苦主

15歲姪子染疫亡　知名編劇痛心「高中剛錄取」

快訊／今增90死！本土+80656

汪小菲偷改聲明刪掉1字　陸網力挺大S

更多

最夯影音

更多
模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要
IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面