酒後請代駕沒綁安全帶遭盤查　被搜出6包辯「酵素」慘了

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名何姓男子（30歲）日前酒後請代駕開車載他返家，途中因未繫安全帶，遭巡邏員警攔查，卻發現他神情緊張，隨後在他包包內查獲毒品咖啡包3包及毒品K他命3包，但何男跟警辯說：「那是酵素」。訊後，依毒品危害防制條例將他函請裁罰。

▲何姓男子酒後找代駕開車，卻因未綁安全帶遭警盤查，從他的包包內查到3包毒品咖啡包及毒品愷他命3包。（圖／記者吳世龍翻攝）

苓雅分局成功路派出所員警於29日清晨5時許，巡邏行經苓雅區中華、四維路口時，發現一部自小客車引擎聲過大，且副駕駛座乘客未繫安全帶，於是上前攔查。停車受檢的自小客車副駕駛座何男表示，自己與友人剛從酒店飲酒完正返回家途中，而且有請代駕開車，一臉疑惑。

這時，員警卻發現何男神情緊張，而且他還主動提供隨身包包給警方盤查，但動作卻顯得不自然還遮遮掩掩，這下反倒讓警方驚覺式不單純，隨即就在包包內發現藏有毒品咖啡包。

何男見毒咖啡包意外露餡，還辯稱那是「酵素」，並嘴中則不斷碎念：「喝酒完都已經叫代駕回家了，怎麼還這樣！」最後何男只好乖乖坦承並主動交付3包毒品咖啡包（總毛重10.01公克）及毒品愷他命3包（總毛重13.71公克），訊後將何男依毒品危害防制條例函請裁罰。