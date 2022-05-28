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不滿少女提分手揚言散播露胸片　「當我奴隸聽我的」噁男下場曝

▲桃園市楊姓男子2020年間不滿未滿15歲小女友提分手，竟以散播露胸影片還以「妳要當我的奴隸、要傷害妳家人」等語恐嚇。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市楊姓男子2020年間不滿未滿15歲小女友提分手，竟以散播露胸影片還以「妳要當我的奴隸、要傷害妳家人」等語恐嚇。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子2020年間透過網路認識未滿15歲國中少女，雙方交往成為男女朋友關係，楊男趁與少女視訊時偷偷側錄其露胸影片，同年4月少女提分手，楊男為挽回感情竟將偷拍露胸影片傳給少女並恫嚇「妳要當我的奴隸，都要聽我的、要傷害妳家人」等語，少女心生畏懼報警處理；桃園地院審理後，將楊分依兩罪判刑1年8月和4月，全案還可上訴。

檢警調查，楊姓男子於2020年2月間在網路遊戲認識未滿15歲還在念國中之少女，同年2月27日開始交往，期間徵得少女同意裸露胸部，並透過LINE通訊軟以體視訊方式聊天，但少女不知情下，楊男以電話螢幕截圖功能，側拍紹女裸露胸部影像，無故以電磁紀錄竊錄少女身體隱私部位。

同年4月10日晚間8時許，少女因故提分手，楊男起初極力挽回未果，竟故意對少女傳送竊錄裸露胸部之影像，還恫嚇「之後由我做主，妳要當我的奴隸，都要聽我的」等語；同年月11日晚間7時許，以LINE接續向少女恫嚇：「廢話，當然要傷害妳家人，這不是妳一直想要的嗎？」等語。

同年月15日晚間10時許再以LINE向少女恫嚇「如果妳又再出賣我一次，那畫面會不好看喔，大家都會不好看，我滿喜歡紅色的，但整片都是紅色的那就不好看了」、「妳會活得很不愉快，妳的家人也會非常不愉快」等語，意指要散布少女裸露胸部等猥褻影像，且再度要求與少女復合，少女心生畏懼下報警處理。桃檢複訊時，楊男坦承犯行，檢方偵結依違反兒童及少年性剝削防制條例將楊男提起公訴。

桃園地院審理時，楊男坦承曾與少女視訊，並以LINE傳送起訴書所載言語予少女等事實，但否認有恐嚇危害安全等犯行，還辯稱「我沒有竊錄及傳送少女裸露胸部影像，我傳送給少女影像不是她的影像，少女誤會成是她的影像，且我對少女沒有恐嚇意思，不知道少女未滿18歲」等語；其辯護人則以被告不知道少女為未滿18歲之人，主張在與少女視訊聊天過程中，並無擷取少女影像並將影像傳送給少女，另被告主張起訴書所載之言談並無恫嚇意思，故為無罪答辯等語。

受害少女則指證，我有與被告視訊並裸露上半身，被告曾於2020年4月10日晚間8時許向我傳送裸露上半身畫面，我完全不知被告拍攝我裸露上半身畫面，被告傳影片目的是想復合，還說希望我變成他的奴隸，影片內容為我戴著面具、穿小可愛，裸露上半身一點，我認出來影片上的女孩所戴面具是我所有等語。

法官審酌，被告明知少女為國中學生，正值身心發展階段，判斷力及自我保護能力未臻成熟，竟為滿足一己私慾，竊錄其裸露胸部猥褻行為影像，還傳送猥褻影像與上開恐嚇訊息要求復合，違反法律保障未成年人身心健全發展之規範，犯行明確下，法官審結依兒童及少年性剝削防制條例及恐嚇罪，分別判處有期徒刑1年8月及4月。

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