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社會 社會焦點 保障人權

5歲童走2公里看烏龜迷路...警送回家　阿嬤嚇壞：你太可怕了

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名5歲男童日前和鄰居小朋友步行到2公里外的公園看烏龜，玩得太開心一時忘了時間和回家的路，警方獲報前往，但男童對於住家、家人電話完全答不出來，只好載著男童四處找尋，男童雖迷路卻不害怕，當遠遠看到住家時，還童言童語說「這不就是我家嗎」、「把我給嚇了」，當阿嬤看到走失的乖孫回到家，又喜又氣的輕拍肩膀說「你太可怕了」。

▲▼台中1名5歲男童和朋友走了2公里去看烏龜，結果迷路被警方載回，阿嬤一見金孫拍打肩膀說「你太可怕了」。（圖／警方提供，下同）

▲▼台中1名5歲男童和朋友走了2公里去看烏龜，結果迷路被警方載回，阿嬤一見金孫拍打肩膀說「你太可怕了」。（圖／警方提供，下同）

▲▼台中1名5歲男童和朋友走了2公里去看烏龜，結果迷路被警方載回，阿嬤一見金孫拍打肩膀說「你太可怕了」。（圖／警方提供，下同）

台中市警四分局南屯所巡佐陳照園、警員林恆光前天傍晚接獲民眾報案，有名男童無助地徘徊在南屯區某社區大樓街道前，員警到場後先安撫男童情緒，得知迷童就讀某私立幼稚園，可惜適逢假日園區無人留守，而詢問男童住家和家人電話，完全不知情，後來憑著男童的記憶「附近有間購物中心」，於是開著警車慢慢找尋。

男童雖迷路，坐進警車後也沒有害怕而哭鬧，還童言童語的和員警對話，「住幾樓」、「3樓」、「家裡是高的矮的」、「矮的」，警車在街上碰運氣的開了一段路後，男童興奮的說「這不就是我家嗎」、「終於到了」、「把我給嚇了」。

警方順利送回男童，阿嬤焦急的在門外等待，一見到金孫，又喜又氣的輕拍孫子左肩膀說，「你太可怕了」，最後在阿嬤頻頻道謝下，結束一場有驚無險的流浪記。

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