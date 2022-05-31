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獨／醬油瓶「黴菌爆發」！全網噁吐　台中居酒屋店長現身還原經過

記者白珈陽／台中報導

台中南屯區一間知名居酒屋遭網友爆料，醬油罐蓋子長滿黴菌，且還在罐蓋底部整個炸開，另外水瓶底部還有一層像是青苔的雜質，看上去相當噁心，而文章一出，立刻引發網友熱議。對此，《東森新媒體ETtoday》獨家採訪到吳姓店長，店長表示，開業8年以來第一次發生這種事，「是我們員工教育訓練的缺失，跟大家說聲對不起」。

▲▼ 台中知名居酒屋爆出醬油瓶發霉事件，店長現身說明 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中知名居酒屋爆出醬油瓶發霉事件，Google評論遭網友狂刷負評。（圖／記者白珈陽攝）

據了解，該店已經開業8年，不僅許多藝人曾光臨，還上過知名美食節目推薦，客單價平均800多元左右，這次事件後，Google評論遭網友狂刷負評，甚至將店名改名為「醬油發霉屋」，臉書也是不斷留言攻擊，讓店家被迫將臉書留言關閉。

▲醬油罐黴菌炸開水瓶長青苔，居酒屋谷歌遭惡搞「發霉屋」店家公告：歇業2周。（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼店家遭爆料醬油瓶黴菌爆發，就連水瓶底部也有像青苔的雜質。（圖／翻攝爆怨公社）▲醬油罐黴菌炸開水瓶長青苔，居酒屋谷歌遭惡搞「發霉屋」店家公告：歇業2周。（圖／翻攝爆怨公社）

對此，《東森新媒體ETtoday》獨家採訪到吳姓店長，店長也還原了當天的事發經過。她表示，當天該組客人4人到店消費，而由於疫情的關係，平日客人較少，一般是會安排客人坐在吧檯用餐，但因當日客人較多，因此將該組客人安排在包廂。

▲▼ 台中知名居酒屋爆出醬油瓶發霉事件，店長現身說明 。（圖／記者白珈陽攝）

▲店長表示，平日客人不多，一般都會安排客人坐在吧檯區。（圖／記者白珈陽攝）

店長提到，當天客人用餐到一半，便發現了醬油瓶蓋上發霉，遂向外場人員反應，而店內人員也立即更換新的醬油給客人，並承諾會全額退費，以及給予補償金。

店長進一步說明，應是因為近日連日下雨，造成天氣潮溼，才導致醬油發霉，對此他們也感到相當抱歉，也承諾會負責到底，並懇求客人再給他們一次機會，下次客人到店用餐絕對會招待他們。

▲▼ 台中知名居酒屋爆出醬油瓶發霉事件，店長現身說明 。（圖／記者白珈陽攝）

▲當天客人用餐包廂。（圖／記者白珈陽攝）

此外，店長也表示，目前已決定暫時休業兩個禮拜，並進行店內環境及設備的徹底清潔，針對有問題的器具用品會全數丟掉，並重新添購新的用品，「對於昨晚用餐的客人，也在第一時間與他聯繫，誠摯地表達我們願意負起全部責任的誠意，希望能獲得他及朋友們的諒解；對於服務態度不佳的員工，會做最積極的處理。」

▲▼ 台中知名居酒屋爆出醬油瓶發霉事件，店長現身說明 。（圖／記者白珈陽攝）

▲店長表示，目前已決定暫停營業兩個禮拜，並針對店內所有器具及設備做好徹底清消。（圖／記者白珈陽攝）

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