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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／大巨蛋營收分潤方式明公布　黃珊珊：前朝不平等條約宣告終結

▲台北市房地產，房產配圖，大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

▲大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

延宕已久的大巨蛋案復工，進度始終為外界關注焦點，北市府也將於明（31日）公布大巨蛋營收分潤方式，台北副市長黃珊珊表示，在北市府的共同努力之下，與遠雄確立了營收分潤，前朝將價值140億元的土地，以0元權利金讓利的不平等條約就此宣告終結，「我們為台北市民拿回應得的權益，守護住應有的公平正義。」

對於大巨蛋施工問題，黃珊珊表示，在北市府的共同努力之下，與遠雄確立了「營收分潤」（包括定額與超額）的計算方式，更讓它從過去不按圖施工遭到法院停工，飽受公安疑慮爭議的建築，到現在成為一顆符合國際標準，安全無虞的棒球場館。​

黃珊珊指出，這八年來，北市府並沒有因為政治壓力而草草了事，更沒有因為意氣用事，而讓市民付出更多成本及代價，從一堅持用最務實的態度面對問題，改善每一項安全措施，從容留人數、防火區劃到安全梯的增設，都讓大巨蛋更加安全，也更符合市民的期待。​

黃珊珊表示，這絕對不是政績，法院的判決，證明這是過去舊時代政商關係下帶來的歷史教訓，過程中，無論是北市府，還是合作廠商，我們都學到了一課，也讓北市府在後續BOT案的議約過程，更加公開透明，「我們堅持的價值很簡單：正正當當，也能做生意。」

黃珊珊指出，這顆蛋，從31年前大雨滂沱的台北市立棒球場開始，孵了非常久，「我要很誠懇的告訴市民朋友，以及全台灣的棒球迷，這份堅持，這份等待，絕對是值得的。​下一步，就是讓大巨蛋的營運正式步上軌道，這座場館，將會用一場場經典的賽事，和職棒球員與台灣球迷們續寫歷史。」​

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