　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市故意唱反調？　黃珊珊：中央系統不全錯誤百出才是第一線惡夢

▲▼黃珊珊視察台北市兒童BNT疫苗開打。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

本土疫情自4月大爆發，其中台北市染疫數最高記錄更達每天1萬3千多，如今則降到7千多到9千多。面對這段時間為防疫政策頻頻槓上中央，副市長黃珊珊強調，在第一線打仗，當然更能即時應變，這些經驗才是最珍貴的資產，而中南部確診數開始上升，台北市也每天緊盯醫療量能，做好準備，隨時可以支援其他城市。​

黃珊珊回憶，4月起，台北市首先做的就是增設加強版專責防疫旅館，徵用了凱撒飯店等八百多間房供輕症或家裡不方便居家照護的確診個案入住。也做為居家照護病患的上轉機制、醫院輕症下轉的中繼場所，保護醫院的量能，直到4月底確診個案暴增，她親自督軍指揮將原來十二區健康服務中心的工作交給區公所共同執行，成立區級關懷中心，其實就是十二個行政區的災害應變中心，市政府全體動員支援各區關懷中心，其中警消同仁及市府各局處都派有同仁支援，萬眾一心服務市民。​

黃珊珊說，中央的系統從五月一日起到五月底，都還是第一線同仁的惡夢，資料不全錯誤百出，每天都有同仁被民眾罵到哭，但是，台北市政府第一線的同仁完全沒有放棄，還是一樣有愛心有耐心、不厭其煩的做著重複的工作，而這段時間在醫院則擠滿大量快篩陽性民眾，雙北一個月前就已經提出快篩陽不必PCR就可給藥，因為急門診的確診率已經高達95%，如今終於等到中央下令。

黃珊珊感嘆，「很多人說我們故意跟中央唱反調，但我們在第一線打仗，當然更能即時應變，我可以理解中央必須兼顧全國疫情，但第一線打仗的經驗，才是最珍貴的資產，不是嗎？​」台北市的疫情彷彿好像減緩下來，應該要歸功市民的自主防疫減少活動與接觸，其他縣市應該正在悶燒上升期，他們就是兩個星期前的台北與新北，同島一命，必要時要用各種公衛手段和市民自覺，才能度過這段黑暗過渡期。​

►錯過會後悔！超有質感「萬用摺疊桌」才419元

ET快訊
LIVE／ 開邊境「縮短檢疫天數」　陳時中最新說明
女星今天滿35歲了！　正式繼承亡母2.3億遺產
5同事確診「APP整排無」網喊刪！　1族群反怒噓：就台人不屑
老公嗨傳A片「隔壁人妻回2字」　正宮見Google時間軸更崩
媽媽求問「兒童打BNT」副作用　家長群回報！她飆高1指數傻了
低胸妹「高雄式騎法」慘了！　一吹被逮捕怨：一定要上銬嗎
朱學恒鬧完黃子佼賀文「開直播收抖內」！女星氣炸嗆5字　金額曝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國務機要費除罪化今三讀　陳水扁淡回22字

北市故意唱反調？　黃珊珊：中央系統不全錯誤百出才是第一線惡夢

快訊／蘇貞昌同意「鬆綁邊境管制」　將放寬入境總量、檢疫天數

柯建銘：陳水扁再也不是政治提款機　國民黨該走出逢扁必反的時代

傳民進黨強推陳時中參選　蔣萬安：「防疫做得差」不會因派誰改變

呂秀蓮開罵指揮中心：自認很會抗疫卻是師公在嚇鬼

他「無照又2度酒駕」被抓包　北市公布高清無碼照片＋姓名

「趁疫情除罪陳水扁」　國民黨團：蔡英文帶頭挺貪腐

圖／一杯水捅破孫中山遺像　立院藍綠全武行「兵器」總整理

國務機要費除罪化三讀！國民黨立委水杯攻擊　連國父遺像也被砸破

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

雨中越野驚險滑胎＋撞壁　近百萬重機摔進溪谷泡水

2姊妹「雨中嗨玩」傘開花　歡樂笑聲感染網：童年啊～

韋禮安飆唱3語言《如果可以》　突告白女友：如果不來還愛我嗎？

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

恭喜！瘦子升格當爸爸　PO出超音波照「寶寶比YA」

國務機要費除罪化今三讀　陳水扁淡回22字

北市故意唱反調？　黃珊珊：中央系統不全錯誤百出才是第一線惡夢

快訊／蘇貞昌同意「鬆綁邊境管制」　將放寬入境總量、檢疫天數

柯建銘：陳水扁再也不是政治提款機　國民黨該走出逢扁必反的時代

傳民進黨強推陳時中參選　蔣萬安：「防疫做得差」不會因派誰改變

呂秀蓮開罵指揮中心：自認很會抗疫卻是師公在嚇鬼

他「無照又2度酒駕」被抓包　北市公布高清無碼照片＋姓名

「趁疫情除罪陳水扁」　國民黨團：蔡英文帶頭挺貪腐

圖／一杯水捅破孫中山遺像　立院藍綠全武行「兵器」總整理

國務機要費除罪化三讀！國民黨立委水杯攻擊　連國父遺像也被砸破

不想上班！友自製「2條線快篩」　她見照片傻眼：紅筆收起來

綜所稅申報倒數計時！　一表秒懂5個報稅關鍵時間點

疑妻曖昧推拿師！斧頭、空氣槍爆擊下體　醋夫殺人未遂起訴

智慧型手機再遇逆風！　傳三星削減3000萬隻出貨量

防疫優先！北港朝天宮旁百年「龍井」　連2年不開放取「午時水」

料理之王3慶首播！天天預測抽夢幻品BRUNO電烤盤

《九品芝麻官》如花中風消失3年「暴瘦近照曝光」！　復健成功宣告復出

鄭欣宜滿35歲了！正式繼承亡母2.3億遺產…港媒爆「遺產數字上漲」

國務機要費除罪化今三讀　陳水扁淡回22字

台股大漲344點站上16600！　台積電大彈3%市值重回14兆

政治熱門新聞

快訊／民進黨立委挾人數優勢通過修法　陳水扁國務機要費正式除罪

國務機要費除罪闖關　洪申翰手指流血掛彩

快訊／2歲童父親討真相　侯友宜：對每個生命都要盡更大周全

周玉蔻再爆料徐巧芯　「曾為一張罰單罵分局長」

快訊／蘇貞昌同意「鬆綁邊境管制」　將放寬入境總量、檢疫天數

柯文哲解隔首日搭公車上班「還是會咳嗽」　找時間回新竹探母

LIVE／沒拿到隔離通知書怎辦？　唐鳳教你「補發功能」

影／唐鳳教你超簡單4步驟補發「居隔通知書」

「很多孩子都走」要辦！黃國昌批蘇貞昌　「公職抹黑BNT怎沒聽你咎責」

蔡英文祝賀黃子佼當爸被宅神狂酸　他傻眼：這什麼觸霉頭操作？

同樣是議員！她歡樂收罰單還提案助警

國民黨立委水杯攻擊　連國父遺像也被砸破

蘇貞昌被罵突增行程　他轟：西瓜被利用了

「堵得住郭彥均、堵不住我的」　蔡英文臉書被灌爆

更多熱門

相關新聞

端午連假來台南健康遊！

端午連假來台南健康遊！

端午節連假將至，除了吃粽子、立蛋、掛香包應景之外，台南市長黃偉哲邀請大家來到台南各景點旅遊，參加水域遊憩體驗活動，欣賞盛開的阿勃勒、鳳凰花還有蓮花，有益身心健康又可增強免疫力，同時還可以下載「旅行台南APP」，一邊遊台南、一邊集章抽大獎，讓台南旅行更好玩！

學生確診「團體保險」可理賠！　條件、QA一表看懂

學生確診「團體保險」可理賠！　條件、QA一表看懂

柯文哲解隔首日搭公車上班「還是會咳嗽」　找時間回新竹探母

柯文哲解隔首日搭公車上班「還是會咳嗽」　找時間回新竹探母

孩子沒保防疫險確診怎麼辦？　業務員：別忘了學生團體保險

孩子沒保防疫險確診怎麼辦？　業務員：別忘了學生團體保險

防疫保單每日賠付金額一表看懂！　產險業壓力大不同

防疫保單每日賠付金額一表看懂！　產險業壓力大不同

關鍵字：

黃珊珊防疫

讀者迴響

熱門新聞

粉紅超跑遭爆人為控制！爆料者：媽祖給4聖杯

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

AV導演半夜收「美腿女星自薦」

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

全家出遊「為什麼讓2小孩自己睡一間」？亞歷媽解答

villa強抱吊床上吻胸亂摸　色男遭2女私刑暴打

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

獨／警察學弟狠斷學長腿　恐怖畫面曝

20多歲女確診康復「每天包尿布」！後遺症極度倦怠

勞工確診有補助！傷病給付最高領6707元

高雄屋主出售10年凶宅！價格曝光遭酸爆

快訊／林暐哲宣布放棄商標權　魚丁糸終於拿回「蘇打綠」！

更多

最夯影音

更多
愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！
劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面