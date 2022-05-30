快訊／柯文哲：黃珊珊不會代表民眾黨選台北市長　「她目前無黨籍」

記者袁茵／台北報導

面對11月26日將舉辦的九合一選舉，國民黨於日前徵召立委蔣萬安參選台北市長，外界也開始關注被視為「柯文哲接班人」的台北市副市長黃珊珊何時宣布參選。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲30日表示，黃珊珊不會代表民眾黨參選，不過自己不會挺國民黨籍的蔣萬安。

▲柯文哲市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

台北市長柯文哲30日下午赴台北市議會市政總質詢，國民黨台北市議員李柏毅表示，國民黨日前已經正式提名蔣萬安參選台北市長，何時會正式宣佈黃珊珊代表民眾黨參選台北市長？柯文哲則回應，「她不會代表民眾黨啦！」至少目前黃珊珊還是無黨籍，不過黃珊珊要選市長也是自己出來講，「怎麼是我替她宣布？這邏輯很奇怪。」

▲台北市議員李柏毅。（圖／記者李毓康攝）

李柏毅追問，會不會希望黃珊珊出來選？柯文哲直言，「當然希望啊！」但個人內心認為，市長把市政做好即可，不太贊成一定要掛黨派，「真的！我內心想法就是這樣。」

李柏毅提及，會不會不讓黃珊珊出來選，由柯文哲來挺蔣萬安？柯文哲強調，「不可能！我覺得還是黃珊珊訓練得最好。」不過黃珊珊作為市長候選人，有自己的主體性，應該由黃珊珊自己決定何時宣布，不過他仍希望台北市長對市政有一定的熟悉度。

最後，李柏毅詢問，民眾黨或柯文哲支持的人，是否不會缺席年底台北市長選舉？柯文哲稱，他個人支持黃珊珊，但很多事情也不是他說了算，「民主政治還是由市民投票決定。」

▼台北市副市長黃珊珊（左），北市聯醫總院長璩大成（右）。（圖／記者李毓康攝）