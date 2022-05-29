較勁？蔣萬安昨赴霞海城隍廟發快篩　黃珊珊今也到場：地方事務沒分顏色

▲台北市副市長黃珊珊受邀「松山霞海城隍廟發送快篩試劑」活動。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市松山霞海城隍廟連續3天免費發放1.2萬份快篩試劑，已獲國民黨徵召參選台北市長的立委蔣萬安於28日到場協助發放，而被視為台北市長柯文哲接班人的台北市副市長黃珊珊則於29日出席該活動，互相較勁意味濃厚。對此，黃珊珊回應，地方事情沒有分顏色、黨派。

黃珊珊29日上午到松山霞海城隍廟，參與發送快篩試劑活動。由於蔣萬安昨（28）日才出席該場活動，而黃珊珊今日也同樣參與，使外界認為有互相較勁的意味，黃珊珊則說，這是地方公益的事情，廟方活動只有3天，而第一天為平日，28日她則有其他活動，所以與廟方約29日，「這是很早以前就約好的，此活動非常有意義，對地方來說很重要，沒有人在比賽。」

黃珊珊今日與民眾黨台北市議員參選人楊寶楨一同出席該活動，另一邊則是國民黨台北市議員秦慧珠、國民黨台北市議員參選人李彥秀，黃珊珊僅說，霞海城隍廟幫助市府非常多，包括去年捐了很多防疫物資，「地方事情沒有分顏色，防疫不會有黨派之分。」

另外，關於外傳立委蔡壁如與黃珊珊討論參選黨籍一事，被問到會不會排斥徵召加入民眾黨？黃珊珊強調，現在的工作還是非常重要，疫情仍是很重要的事情，選舉事情還沒考慮在內，台灣要走出政黨對立，不過「我先把該做的事做好。」相信台北市民期望看到能安定人心、帶領城市度過難關的市政府。