「禁止停車」告示完全沒用！屋主貼這4個字直接見效　違停全消失

▲屋主在家門口貼上「車位出租」的告示後就沒有人再亂停車。（圖／翻攝自Facebook）



記者張方瑀／綜合報導

許多住在一樓的住戶，時常會因為家門口被亂停車，導致無法順利進出而感到相當苦惱。泰國有一名屋主屢次貼出禁止停車告示都沒用，他忍無可忍之下，想出了一個辦法，直接在家門口貼出一張「車位出租」的告示，結果第二天打開家門，騎樓前竟一輛車都沒有。

泰國當地有一名住在一樓的屋主在臉書po文表示，長久以來家門口常常都被別人亂停車，直接擋住去路，不管貼了多大的禁止停車標誌，還是一點用都沒有，每次都被車主直接無視。某天屋主靈機一動，決定換個方式讓這些車主不敢再亂停車，結果還真的一紙見效。

▲屋主表示後來真的有人來跟他租車位。（圖／翻攝自Facebook）



原來屋主直接將「禁止停車」告示換成「車位出租」告示，上面還寫著每月只要3000泰銖（約台幣2766元），並留下自己的聯絡方式，沒想到隔天一打開家門，騎樓下竟然一輛亂停的車都沒有。

屋主表示，後來真的有一名車主打電話向他承租車位，他也發現這是個好生意，所以在自家屋子的後院也開放租車位，但因為那裡沒有遮蔽，所以每個月只要1500泰銖（約台幣1383元），大概可以停4到5輛車，這讓屋主表示，乾脆辭掉工作當個泊車小弟好了。