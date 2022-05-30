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台南西門健康立體停車場完工　停車熱區擴大供給parking更便利

▲台南市向中央爭取前瞻經費建置南區西門健康立體停車場，目前已施工完竣，市長黃偉哲30日率員前往視察，並期能在啟用營運後紓解市區停車需求壓力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市向中央爭取前瞻經費建置南區西門健康立體停車場，目前已施工完竣，市長黃偉哲30日率員前往視察，並期能在啟用營運後紓解市區停車需求壓力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府為改善大台南地區停車秩序，解決停車位不足問題，向中央爭取前瞻經費建置南區西門健康立體停車場，目前已施工完竣，市長黃偉哲30日率員前往視察，指示交通局加強營運前各項整備工作，期能在啟用營運後，紓解市區停車需求壓力並創造更優質的停車空間。

市長黃偉哲視察時表示，該場鄰近五妃廟、藍晒圖及新光三越等商業熱絡人車密集區域，為周邊500公尺範圍內唯一停車場用地，交通便利與生活機能完善，吸引周邊住宅及商業發展，相對停車需求殷切，市府積極改善停車問題，向中央積極爭取前瞻基礎建設計畫補助新建立體停車場，其中西門健康立體停車場為率先完工之立體停車場工程，未來將可提供市民更加優質、便利的停車空間與環境。

▲台南市向中央爭取前瞻經費建置南區西門健康立體停車場，目前已施工完竣，市長黃偉哲30日率員前往視察，並期能在啟用營運後紓解市區停車需求壓力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局長王銘德指出，停車場基地位於南區西門路與健康路交岔路口西北側，屬於南區與中西區住宅與商業繁盛發展區域，基地原先僅做平面停車場使用，經周邊停車供需調查後，平均供給確實不足且尖峰停車使用率超過100％，因此透過立體化興闢增加供給，利用基地面積1236平方公尺，採地上4層的建築設計，可提供汽車位102席及機車位40席（含室外周邊），並導入智慧停車管理系統，有效提升停車場使用效益與服務品質，營造智慧與便利的停車空間。

交通局表示，西門停車場工程目前已完竣，刻正辦理完工、驗收、使用執照等申請作業，預計七月底前開放使用，同時並進行廠商遴選，於10月委外營運，屆時鄰近居民、市民朋友及遊客均可享受本停車場帶來的優良、方便與舒適的停車空間。

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