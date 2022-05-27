「下面長1根」超羞泰奶喝不到了！爆紅1天驚傳停售　業者曝原因

▲ 神秘造型的泰奶包裝引人遐想。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國宋卡府一家手搖茶飲店日前推出創意飲料包裝，袋子下方多出一根突起，造型激似陽具，馬上在網路上爆紅，引發網友熱烈討論「怎麼吸」，台灣網友轉發後也掀起廣大關注，未料才經過一天，業者就宣布停用這款包裝，原因似乎一言難盡，再度引發熱議。

▲ 這款令人害羞的飲料包裝已經停賣。（圖／翻攝自Facebook）

位於宋卡府的「茶院長奶茶蘭普萊路口分店」（ชาดีน ชานมเหนียว สาขาแยกลำไพล）24日在臉書公開這款新包裝，宣傳照中一名紅衣女子手中拿著二包袋裝飲料，分別為泰奶和奶綠，鮮豔的顏色看來十分清涼解渴，飲料袋左邊下緣卻有一根突起，就像長出男性生殖器一般。

這則貼文短短一天吸引逾5萬次分享，當地民眾和台灣網友都湧入留言，表示有意嘗試。然而，業者26日無預警發文宣布，不會再使用這款包裝，「這涉及很多敏感的問題」，為此向消費者致歉，也將原先的貼文刪除。

突如其來的停售消息再度引發當地網友討論，有人認為，「停賣很好，這不太適當」、「個人覺得很怪」、「這才是對的，不然不適合買給小孩喝」，但也有網友感到婉惜，「我覺得這很紓壓」、「不管包裝如何，只要好喝就會再來」、「如果發生在國外，大家都會覺得這很酷」。

事實上，這家手搖茶飲店經常推陳出新，設計有趣的包裝，除了最基本的塑膠杯以外，先前也推出可以手提的飲料袋、飲料筒，或是加長版的飲料袋搭配超長吸管，藉此吸引民眾目光。

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