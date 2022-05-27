　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「下面長1根」超羞泰奶喝不到了！爆紅1天驚傳停售　業者曝原因

▲▼ 神秘造型的泰奶包裝引人遐想。（圖／翻攝自Facebook）

▲ 神秘造型的泰奶包裝引人遐想。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國宋卡府一家手搖茶飲店日前推出創意飲料包裝，袋子下方多出一根突起，造型激似陽具，馬上在網路上爆紅，引發網友熱烈討論「怎麼吸」，台灣網友轉發後也掀起廣大關注，未料才經過一天，業者就宣布停用這款包裝，原因似乎一言難盡，再度引發熱議。

▲▼ 神秘造型的泰奶包裝引人遐想。（圖／翻攝自Facebook）

▲ 這款令人害羞的飲料包裝已經停賣。（圖／翻攝自Facebook）

位於宋卡府的「茶院長奶茶蘭普萊路口分店」（ชาดีน ชานมเหนียว สาขาแยกลำไพล）24日在臉書公開這款新包裝，宣傳照中一名紅衣女子手中拿著二包袋裝飲料，分別為泰奶和奶綠，鮮豔的顏色看來十分清涼解渴，飲料袋左邊下緣卻有一根突起，就像長出男性生殖器一般。

這則貼文短短一天吸引逾5萬次分享，當地民眾和台灣網友都湧入留言，表示有意嘗試。然而，業者26日無預警發文宣布，不會再使用這款包裝，「這涉及很多敏感的問題」，為此向消費者致歉，也將原先的貼文刪除。

突如其來的停售消息再度引發當地網友討論，有人認為，「停賣很好，這不太適當」、「個人覺得很怪」、「這才是對的，不然不適合買給小孩喝」，但也有網友感到婉惜，「我覺得這很紓壓」、「不管包裝如何，只要好喝就會再來」、「如果發生在國外，大家都會覺得這很酷」。

事實上，這家手搖茶飲店經常推陳出新，設計有趣的包裝，除了最基本的塑膠杯以外，先前也推出可以手提的飲料袋、飲料筒，或是加長版的飲料袋搭配超長吸管，藉此吸引民眾目光。

►飲料包裝「長出1根」太害羞！網狂問怎麼吸　她嬌喊：沒那麼渴過

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►用它們，再也不怕把衣服洗壞！

ET快訊
雨快停了！下波滯留鋒襲台時間曝
嗑完鹹水雞「舌頭刺痛→喉嚨痛」　他3天後快篩陽：生不如死
決戰日就在今夜！安珀赫德說溜嘴　「關鍵一證詞」可能害她輸官司
52歲爸爸考進郵局！主管卻想弄走他　「超扯理由」曝光
快訊／台61化學槽車翻覆　傷亡不明！僅路肩可通行
三寶害命畫面曝！　機車騎士慘成冤魂
獨／勞資協調破局！　永豐棧高層：再怎樣都會繼續營業
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

槍枝死亡已超越車禍　成美國兒童青少年「頭號死因」

「下面長1根」超羞泰奶喝不到了！爆紅1天驚傳停售　業者曝原因

大阪疑爆發「BA.2.12.1」社區感染！50多歲確診男無海外旅遊史

亞裔超愛Costco　美媒揭「2關鍵偏好」消費機率高出2倍多

南韓防疫當局警告：夏季吹冷氣恐淪疫情破口　加速感染Omicron風險

洞房夜發現老公不舉　人妻寂寞訴苦被婆家虐打「勒索百萬嫁妝」

沒點頭就算性侵！西班牙通過性自由保障法　需明確同意才可上床

猴痘肆虐20多國！　日本下令生產儲備「天花疫苗」

美國專家：北韓恐將進行2次以上核爆試驗

北韓累計327萬人發燒「僅69死」　加強污水、垃圾病毒檢測抗疫

室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

白雲、楊繡惠「雨天勾手撐傘」！　海產目睹驚喊：竟然是真的啦

諸事不順...白柴遭獻祭XD　牠一臉傻眼：還要玩多久

CL曝2NE1合體內幕「連公司都不知道」　4人含淚離別...她不捨爆哭！

邊牧犬精準拋接＋回傳球　爸看傻：狗生耽誤的球員？

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

女子試吃「殭屍炸彈糖」　酸到狂抽搐發出馬叫聲

槍枝死亡已超越車禍　成美國兒童青少年「頭號死因」

「下面長1根」超羞泰奶喝不到了！爆紅1天驚傳停售　業者曝原因

大阪疑爆發「BA.2.12.1」社區感染！50多歲確診男無海外旅遊史

亞裔超愛Costco　美媒揭「2關鍵偏好」消費機率高出2倍多

南韓防疫當局警告：夏季吹冷氣恐淪疫情破口　加速感染Omicron風險

洞房夜發現老公不舉　人妻寂寞訴苦被婆家虐打「勒索百萬嫁妝」

沒點頭就算性侵！西班牙通過性自由保障法　需明確同意才可上床

猴痘肆虐20多國！　日本下令生產儲備「天花疫苗」

美國專家：北韓恐將進行2次以上核爆試驗

北韓累計327萬人發燒「僅69死」　加強污水、垃圾病毒檢測抗疫

寫好歌7年「卻無法發行」　金曲歌王苦等發片時機：總有一天有機會

三商壽未實現損失62.7億！投資踩雷慘虧　擬現增私幕「找策略性投資人」

槍枝死亡已超越車禍　成美國兒童青少年「頭號死因」

房東突然「傳1訊息」給女大生！　租屋族全羨慕哭了：太幸運

「整天憋尿」加班到晚8！　阿北1舉動...讓護理師哭了：很感動

王鴻薇發淹水文罵林靜儀　遭陳柏惟抓包用2013年新聞照

雨快停了！周末回暖飆30度　下波滯留鋒襲台時間曝

雨夜騎車遭三寶迴轉擊落！22歲騎士腦部重創　加護病房插管搶救中

哥哥認真上課！「陪課人員」睡到翻肚癱軟　阿母傻眼：很不專業欸

育兒津貼「自己顧月領5千」　陳其邁有感加碼：高雄準公托凍漲

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

國際熱門新聞

她假扮男人上3妹子！堅持關燈做愛戴假鵰

67歲「四海好傢伙」性格男星拍片傳噩耗　睡夢中辭世

咖啡藏壯陽藥　男喝完硬4小時慘變石鵰

衣服這樣洗害洗衣機長黴菌！5步驟教你輕鬆清潔

德州槍手反鎖教室1小時　女師喪命2天丈夫離世

飲料包裝「長出1根」　她羞喊：沒那麼渴過

李根返抵南韓畫面曝！遭警方約談限制出境

情侶懸崖邊開啪　對面餐廳客人全看傻

全球解封！　57個國家地區免隔離免疫苗　

相差57歲！　19歲男向76歲女友求婚成功

最年輕小夫妻！「15歲娶16歲」網全看傻

新聞播一半「黑衣男亮槍」　觀眾急叩電視台

德州槍擊　當地治安官崩潰認屍

彭博防疫韌性排名出爐　台灣驟降至51名

更多熱門

相關新聞

最年輕小夫妻！「15歲娶16歲」網全看傻

最年輕小夫妻！「15歲娶16歲」網全看傻

印尼南蘇拉威西省日前舉行一場特別的婚禮，一名年僅15歲的少年和16歲少女互許終生，眾多親友和村民都到場祝賀。由於二人都還是學生，穿上傳統婚禮服飾顯得更加稚氣，引發網友質疑，未成年者結婚是否適當。他們的家人則出面說明，是為避免二人在婚前發生關係，才會希望他們盡早結婚。

咖啡藏壯陽藥　男喝完硬4小時慘變石鵰

咖啡藏壯陽藥　男喝完硬4小時慘變石鵰

男廁所被蟒蛇咬屁股　硬拔卡碎牙崩潰

男廁所被蟒蛇咬屁股　硬拔卡碎牙崩潰

正妹遭「色猴猛掀裙」狂看　網笑翻

正妹遭「色猴猛掀裙」狂看　網笑翻

飲料包裝「長出1根」　她羞喊：沒那麼渴過

飲料包裝「長出1根」　她羞喊：沒那麼渴過

關鍵字：

東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

她假扮男人上3妹子！堅持關燈做愛戴假鵰

剪壞反骨正妹？髮型師雪恥改造紀卜心

快訊／柯文哲兒子染疫昏倒失去意識　陳佩琪急打119送醫

快訊／本土+94808「4縣市病例破萬」

醫護慘況曝　陳時中：怎麼會這樣

快訊／今暴增126死！本土飆9萬4808「雙創新高」

快訊／蘇貞昌加碼　0到6歲孩童免費領5劑快篩試劑

范植偉突PO文「都是老天鵝」！

今天開喝！手搖飲限時5天買1送1

前狗仔「戰力滿點」電翻安珀律師

他設監視器看孩　卻目擊妻吻家教

眾量級家寧車禍後被太子爺嚴厲警告

安珀赫德泣訴：人人都想殺了我！

郭彥均PO醫護友訴苦「很多孩子走了」　王浩宇提報CDC：查

「陳時中1句話」PTT嗨喊日本見：就下週啦

更多

最夯影音

更多
室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫

室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫
安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

白雲、楊繡惠「雨天勾手撐傘」！　海產目睹驚喊：竟然是真的啦

白雲、楊繡惠「雨天勾手撐傘」！　海產目睹驚喊：竟然是真的啦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面