竹市+1126！低收、中低收可1人代表全家　領每人5劑快篩

▲0530新竹市疫情概況。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（30）日新增1126名確診個案，今年以來累積已3萬2029名確診個案，目前累積居家照護者為9836人、居家隔離者為3946人。市府表示將免費發放低收、中低收入戶每人5劑快篩，符合資格者有7404位弱勢民眾。

新竹市府表示，配合行政院政策，將免費提供低收入戶、中低收入戶市民每人5劑快篩劑，預計有7404位弱勢民眾受惠。請符合資格之家戶，可由家戶代表1人持代表人之身分證件及印章，前往戶籍地區公所領取全戶快篩劑。

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另外，6月1日起，竹市三區區公所「以里為單位」分流領取，請民眾依照簡訊及公文通知時段，於公所上班時間前往領取，如為居家隔離或有感冒症狀者，請勿親自前往，可待隔離期結束或委由其他家人協助。

衛生局指出，5月1日至26日確診，但仍未取得電子居隔單者，以及5月27日起確診，未於3日內取得電子居隔單者，即日起開放線上申請補發。

除疫苗站施打管道，家長另可選擇配合校園集中接種期程施打，也同時維持診所疫苗施打管道，為5至11歲孩童及12至17歲青少年接種，家長可依需求於各診所開診時段預約施打，如有疑問，請洽03-5320900諮詢。

中正市場疫苗施打站本週僅提供5-11歲兒童輝瑞疫苗預約，一般民眾若有接種各廠牌疫苗之需求，仍可向各基層診所開診時間預約接種，如有疑問，請洽03-5320900諮詢。

衛生局呼籲，施打疫苗能有效降低重症及死亡風險，鼓勵市民踴躍接種疫苗。防疫期間須落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。