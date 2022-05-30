▲兒童疫苗加速接種，台中拼全市國小6/10前打完。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

全國今（30）日本土確診新增6萬42例，台中市新增7540例本土個案，近日家長關切的兒童疫苗施打期程，副市長令狐榮達今日主持防疫線上記者會表示，市府為加速為學生施打疫苗，已請校方跟醫療院所媒合，讓施打期程再提前，全市國小預計6月10日可施打完畢。

令狐榮達指出，統計疫苗部分，台中市兒童莫德納疫苗從5月11日施打至昨日，已施打3萬6106名孩童；兒童BNT疫苗從5月26日施打至昨日，已施打3萬2864名孩童。醫療院所預約施打期程從5月26日至6月2日，正在進行中；校園統一施打部分，已請校方跟醫療院所媒合期程再縮短，從原先20多號提前至15號，全市國小預計6月10日可施打完畢，整體日程再提前。

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台中市今日兒童BNT疫苗施打，國小部分共有7所學校施打，預計施打2006人。令狐榮達表示，有些家長怕小孩子施打疫苗時會緊張、害怕，建議能否開放家長陪同施打，考量開放後有許多大人湧入校園，提高染疫風險，因此國小以上未開放大人陪同施打，市府已請學校老師安撫、陪伴學生，大部分的孩子都很勇敢，施打秩序良好。

另外，國、高中生第三劑疫苗今日開始施打，預計今日有8所國、高中展開接種作業、共9523名學生，施打情況良好。經統計，國、高中生第三劑疫苗規劃在校園統一施打有10萬5401人，自行前往醫療院所預約施打有1萬1852人。