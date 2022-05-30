南投+901！兒童掀疫苗搶打潮　鄉鎮市衛生所明辦理預約接種

▲南投今新增901例。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今(30日)公布南投縣確診人數901例，截至5/29累計確診人數16,582例，居家隔離人數3,845例，今日已解除隔離1,473例，居家照護人數7,877例。

疫情緊繃，疫苗搶手，縣府衛生局決定自明天（3１日）起，開放64家合約診所為民眾接種BNT疫苗，接種對象包括12歲至17歲第一劑至第三劑；65歲（原住民55歲）以上長者接種第一劑至第二次追加劑。另31日起各鄉鎮市衛生所也將針對就讀幼兒園滿五歲、設籍南投縣的孩子，辦理兒童版BNT預約接種工作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

防疫和時間賽跑。南投縣近來確診人數，每日游走在在900至1000餘人之間，確診人數降不下來，值得注意；為加強防疫，縣府衛生局盤點疫苗存量，加上積極爭取疫苗，預計明天還有疫苗將（31日）到貨，評估疫苗供應不成問題，決定多管齊下，儘量安排民眾及兒童完成疫苗接種，提升保護力。

由於新冠肺炎兒童出現腦炎，造成疫苗搶打潮，南投縣除了28日在衛生所開設假日接種站，接種1,163人外，明天將展開另一波注射作業。

衛生局說BNT疫苗接種採雙軌方式進行，本週兒童BNT疫苗接種由衛生所接種，年齡在5歲至6歲之間的幼兒，就讀私立及鎮市立幼兒園，本週5/31-6/2皆可以就近到本縣13鄉鎮衛生所接種，也請家長記得攜帶幼兒健保卡及戶籍謄本至衛生所；但6歲至11歲的孩子，已由學校列冊，請依原排定時間接種。

12-17歲及成人BNT疫苗本週則由合約診所接種，明(5/31)起可洽詢本縣64家診所接種，提醒65歲以上長者尚未接種第4劑疫苗，如與第3劑間隔已滿5個月者，請盡速至合約院所接種。

另為提供幼兒家庭足量的快篩試劑，6月1日起，民眾可持0至6歲孩童健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑。尚無健保卡之新生兒或後續出生者，可於拿到健保卡後再領取。0-6歲幼兒免費領取5劑家用抗原快篩試劑，將依身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日皆可領取。提醒幼兒家長，家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。

此外，今日公布死亡2人，南投縣染疫身亡人數累計有12人(包括一例境外移入)。衛生局表示，1名50歲女性(南投市)，接種1劑新冠疫苗，5/11出現全身無力症狀，5/16採檢PCR陽性，5/27因心肺衰竭死亡。另1名91歲男性(草屯鎮)，曾接種2劑新冠疫苗，有肺炎、缺血性心臟病病史，5/25台中賢德醫院PCR陽性，5/27因心肺衰竭死亡。

死亡人數增加，依據傳染性肺炎確診死亡處理原則，確診者在隔離期間死亡 (採檢日+7)；家屬可委由殯葬業者將死亡個案以雙層屍袋包裹 ，每層屍袋1:10稀釋漂白水抹拭，並依傳染病防治法規定盡速火化。另如是曾經是確診者，但完成檢疫隔離期滿7天者，其因病死亡者，則請家屬依據一般喪事處理方式辦理即可。