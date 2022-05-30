　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南+4278　9歲以下兒童確診者佔10％令人憂心

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲30日公布新增4278名COVID-19本土確診病例，統計至29日2022年累計確診94377人，其中53127人已解除隔離，41250人尚在隔離中，其中9歲以下兒童確診451人，佔10.5％，請家長儘速讓小孩施打兒童疫苗，提升保護力。

▲台南市長黃偉哲公布新增4278名COVID-19本土確診病例，其中9歲以下兒童確診451人，佔10.5％，請家長儘速讓小孩施打兒童疫苗，提升保護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布新增4278名COVID-19本土確診病例，其中9歲以下兒童確診451人，佔10.5％，請家長儘速讓小孩施打兒童疫苗，提升保護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南市長黃偉哲公布新增4278名COVID-19本土確診病例，其中9歲以下兒童確診451人，佔10.5％，請家長儘速讓小孩施打兒童疫苗，提升保護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布新增4278名COVID-19本土確診病例，其中9歲以下兒童確診451人，佔10.5％，請家長儘速讓小孩施打兒童疫苗，提升保護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布新增4278名COVID-19本土確診病例，其中9歲以下兒童確診451人，佔10.5％，請家長儘速讓小孩施打兒童疫苗，提升保護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布新增4278名COVID-19本土確診病例，其中9歲以下兒童確診451人，佔10.5％，請家長儘速讓小孩施打兒童疫苗，提升保護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布新增4278名COVID-19本土確診病例，其中9歲以下兒童確診451人，佔10.5％，請家長儘速讓小孩施打兒童疫苗，提升保護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖指出，30日邀集南區傳染病防治醫療網指揮官、副指揮官、疾管署南區管制中心、醫師公會、診所協會及各專責醫院專家召開即時線上協調指揮中心會議，會中作成「醫院探病、住宿式長照機構訪客管理皆維持現行措施直到6月30日，除例外情形皆禁止探視」相關決議。

▲台南市長黃偉哲公布新增4278名COVID-19本土確診病例，其中9歲以下兒童確診451人，佔10.5％，請家長儘速讓小孩施打兒童疫苗，提升保護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布新增4278名COVID-19本土確診病例，其中9歲以下兒童確診451人，佔10.5％，請家長儘速讓小孩施打兒童疫苗，提升保護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

6月30日前接種COVID-19疫苗一、二劑、基礎加強劑、第一次追加劑及二次追加劑的65歲以上市民及55歲以上具原住民身分的市民，不限劑次及疫苗廠牌，可獲得2劑單劑型快篩試劑，還可領取500元（含）以下禮券或禮品；為方便民眾領取，領取時間延長至7月8日，提醒長輩於7月8日前（不含假日）持健保卡及接種紀錄卡於衛生所上班時間至接種區域之衛生所領取2劑快篩，禮券（禮品）則可於7月8日前至接種的合約院所或接種轄區衛生所上班時間內領取。

▲台南市長黃偉哲公布新增4278名COVID-19本土確診病例，其中9歲以下兒童確診451人，佔10.5％，請家長儘速讓小孩施打兒童疫苗，提升保護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市5月29日共施打兒童BNT疫苗2462人，25-29日BNT共打22324人，5月4日-29日共施打莫德納兒童疫苗24000人，目前中央兒童疫苗配發3萬多劑已到貨，台南打疫苗平台已開多量能，讓家長預約施打，預計6月6日前可以施打完成，請家長儘快預約施打。

▲台南市長黃偉哲公布新增4278名COVID-19本土確診病例，其中9歲以下兒童確診451人，佔10.5％，請家長儘速讓小孩施打兒童疫苗，提升保護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布新增4278名COVID-19本土確診病例，其中9歲以下兒童確診451人，佔10.5％，請家長儘速讓小孩施打兒童疫苗，提升保護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對於網路謠傳高鐵台南站有4000人確診的假訊息，黃偉哲認為，這類的假訊息，從疫情開始之後就不斷出現。經過警方調查了解，很多是透過國外伺服器所發布，呼籲民眾看到來路不明的訊息時不要轉傳，疫情期間刻意散播不實訊息，而造成公眾恐慌，不該在言論自由的保障範圍內。

▲台南市長黃偉哲公布新增4278名COVID-19本土確診病例，其中9歲以下兒童確診451人，佔10.5％，請家長儘速讓小孩施打兒童疫苗，提升保護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局長方仰寧表示，經過深入的調查，這條假訊息是透過兩個特定的粉絲專頁發布，之後再轉給800多位粉絲好友，這些都是特定的對象，目前該案已經跟刑事警察局的偵9大隊來合作。

▲台南市長黃偉哲公布新增4278名COVID-19本土確診病例，其中9歲以下兒童確診451人，佔10.5％，請家長儘速讓小孩施打兒童疫苗，提升保護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

方仰寧進一步指出，根據《傳染病防治法》，散佈傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，可處最高新台幣3百萬元之罰金，另依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，還有刑罰的規定。

▲台南市長黃偉哲公布新增4278名COVID-19本土確診病例，其中9歲以下兒童確診451人，佔10.5％，請家長儘速讓小孩施打兒童疫苗，提升保護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

方仰寧強調，要追究的是惡意的源頭傳播者，不會任意用刑事責任來加諸於一般的市民百姓，針對一般民眾，市府還是採取勸導的方式，希望大家能夠站在支持防疫人員的立場，不要任意散播不實的訊息，造成社會的恐慌與防疫人員負擔。

►錯過會後悔！超有質感「萬用摺疊桌」才419元

ET快訊
快訊／三峽母女9樓墜落雙亡！　5歲女童慘死
快訊／下班注意！4縣市「大雨特報」大雷雨連轟1小時
BA.4、BA.5更毒！傳染力比BA.2高　曾染Omicro
學霸正妹變雞頭！仲介小模網紅賣淫　判決出爐
世界名畫《蒙娜麗莎》被砸蛋糕！　遭狂抹奶油
可以「跟團出國玩」時間點出爐！交通部擬鬆綁入境管制
快訊／中央加開兒童疫苗大型接種站　柯文哲怒批：白痴命令
立院三讀！公務員每日辦公8小時　假日可兼職
安珀赫德律師「崩潰躲廁所偷哭」！　他曝心酸原因：已不是第1次
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／下班注意！4縣市「大雨特報」大雷雨連轟1小時

男友喊冤想買春是幹話　「露骨LINE對話」曝！全場讚：分得好

中正紀念堂轉型公開徵圖！有望推倒外牆　不限銅像堂體、兩廳院

台東+600！新增1兒少安置機構群聚案　衛生局籲盡速完整接種3劑

可以「跟團出國玩」時間點出爐！交通部擬鬆綁入境人數管制

雲林+1088不降反升　確診死亡增7人其中5人未打疫苗

6／10起舊車換電動機車最高拿2000元！　申請資格一次看

嘉義市+429　首日校園兒童BNT疫苗施打率達九成

快訊／學生確診數下降恢復實體課？陳其邁：觀察兩天再決定

兒童疫苗加速接種　台中拼全市國小6／10前打完

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

雨中越野驚險滑胎＋撞壁　近百萬重機摔進溪谷泡水

2姊妹「雨中嗨玩」傘開花　歡樂笑聲感染網：童年啊～

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

韋禮安飆唱3語言《如果可以》　突告白女友：如果不來還愛我嗎？

恭喜！瘦子升格當爸爸　PO出超音波照「寶寶比YA」

快訊／下班注意！4縣市「大雨特報」大雷雨連轟1小時

男友喊冤想買春是幹話　「露骨LINE對話」曝！全場讚：分得好

中正紀念堂轉型公開徵圖！有望推倒外牆　不限銅像堂體、兩廳院

台東+600！新增1兒少安置機構群聚案　衛生局籲盡速完整接種3劑

可以「跟團出國玩」時間點出爐！交通部擬鬆綁入境人數管制

雲林+1088不降反升　確診死亡增7人其中5人未打疫苗

6／10起舊車換電動機車最高拿2000元！　申請資格一次看

嘉義市+429　首日校園兒童BNT疫苗施打率達九成

快訊／學生確診數下降恢復實體課？陳其邁：觀察兩天再決定

兒童疫苗加速接種　台中拼全市國小6／10前打完

34歲蔡允潔交往半年閃婚！衝診所凍卵遭醫診斷「卵巢衰退」當場淚崩

嘉義市頂庄里打造自然生態園區淨化水道　成獨角仙秘境

避免人與人的連結　全台6大場域僅1區人流正成長

Rosé、Jennie踩「同款運動鞋」太燒！　撩人POSE對尬逆天長腿

民眾黨捐助快篩試劑800劑　黃敏惠、特教學校校長代表受贈

沒有罔顧球員健康　蔡其昌：維持14人停賽標準是共識

22歲男擁有10種人格！最小才4歲　談戀愛超難「他們恨我男友」

起司洪流擋不住！台中千則好評寵物友善餐廳　墨魚麵開吃大隻白蝦

快訊／下班注意！4縣市「大雨特報」大雷雨連轟1小時

快訊／三峽母女9樓墜落雙亡！清潔婦目睹驚：地上怎有洋娃娃？

地震突襲！老公秒醒護妻逃離屋　網讚：最閃的影片...嫁對人了！

生活熱門新聞

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

家長群曝「兒童打BNT」狀況　她見1幕傻了

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

今增109死！　本土+60042

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

外出最好帶「這東西」　醫1招避免病毒跟回家

有症狀卻快篩陰？台大醫教「雙挖採檢」

本土60042「各縣市分布曝」！

郭彥均遭出征！　前主播點名1人

即／中和2歲童父首露面落淚　痛批：81分鐘到底發生什麼

阿北被龜殼花咬　徒手抓蛇衝醫院

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

34年基隆麥當勞8:00熄燈　上百人噴淚暴動

急診醫確診：真的不是小感冒！　6症狀曝

更多熱門

相關新聞

台東+600！新增1兒少安置機構群聚案

台東+600！新增1兒少安置機構群聚案

台東縣30日新增600名確診者，527名民眾戶籍或居住地分在台東、73名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案12929人、居隔者1870人。目前台東針對Covid-19確診者分流收治情況，截至5/29下午16點為止，住院收治人數為94人、加強版集中檢疫所為56人、居家照護現管人數有4178人。

國門快開！可跟團出國時間曝光

國門快開！可跟團出國時間曝光

雲林+1088不降反升　死亡增7人其中5人未打疫苗

雲林+1088不降反升　死亡增7人其中5人未打疫苗

快訊／柯文哲怒批中央：白痴命令

快訊／柯文哲怒批中央：白痴命令

70歲翁哭了！花園夜市擺攤被偷16張彩券

70歲翁哭了！花園夜市擺攤被偷16張彩券

關鍵字：

台南確診兒童黃偉哲新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

粉紅超跑遭爆人為控制！爆料者：媽祖給4聖杯

villa強抱吊床上吻胸亂摸　色男遭2女私刑暴打

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

AV導演半夜收「美腿女星自薦」

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

家長群曝「兒童打BNT」狀況　她見1幕傻了

全家出遊「為什麼讓2小孩自己睡一間」？亞歷媽解答

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

今增109死！　本土+60042

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

高雄屋主出售10年凶宅！價格曝光遭酸爆

存505萬！媽放37年「全領出來」金額驚呆

勞工確診有補助！傷病給付最高領6707元

更多

最夯影音

更多
愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！
劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面