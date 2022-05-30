台南+4278　9歲以下兒童確診者佔10％令人憂心

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲30日公布新增4278名COVID-19本土確診病例，統計至29日2022年累計確診94377人，其中53127人已解除隔離，41250人尚在隔離中，其中9歲以下兒童確診451人，佔10.5％，請家長儘速讓小孩施打兒童疫苗，提升保護力。

▲台南市長黃偉哲公布新增4278名COVID-19本土確診病例，其中9歲以下兒童確診451人，佔10.5％，請家長儘速讓小孩施打兒童疫苗，提升保護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局長許以霖指出，30日邀集南區傳染病防治醫療網指揮官、副指揮官、疾管署南區管制中心、醫師公會、診所協會及各專責醫院專家召開即時線上協調指揮中心會議，會中作成「醫院探病、住宿式長照機構訪客管理皆維持現行措施直到6月30日，除例外情形皆禁止探視」相關決議。

6月30日前接種COVID-19疫苗一、二劑、基礎加強劑、第一次追加劑及二次追加劑的65歲以上市民及55歲以上具原住民身分的市民，不限劑次及疫苗廠牌，可獲得2劑單劑型快篩試劑，還可領取500元（含）以下禮券或禮品；為方便民眾領取，領取時間延長至7月8日，提醒長輩於7月8日前（不含假日）持健保卡及接種紀錄卡於衛生所上班時間至接種區域之衛生所領取2劑快篩，禮券（禮品）則可於7月8日前至接種的合約院所或接種轄區衛生所上班時間內領取。

台南市5月29日共施打兒童BNT疫苗2462人，25-29日BNT共打22324人，5月4日-29日共施打莫德納兒童疫苗24000人，目前中央兒童疫苗配發3萬多劑已到貨，台南打疫苗平台已開多量能，讓家長預約施打，預計6月6日前可以施打完成，請家長儘快預約施打。

對於網路謠傳高鐵台南站有4000人確診的假訊息，黃偉哲認為，這類的假訊息，從疫情開始之後就不斷出現。經過警方調查了解，很多是透過國外伺服器所發布，呼籲民眾看到來路不明的訊息時不要轉傳，疫情期間刻意散播不實訊息，而造成公眾恐慌，不該在言論自由的保障範圍內。

台南市警局長方仰寧表示，經過深入的調查，這條假訊息是透過兩個特定的粉絲專頁發布，之後再轉給800多位粉絲好友，這些都是特定的對象，目前該案已經跟刑事警察局的偵9大隊來合作。

方仰寧進一步指出，根據《傳染病防治法》，散佈傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，可處最高新台幣3百萬元之罰金，另依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，還有刑罰的規定。

方仰寧強調，要追究的是惡意的源頭傳播者，不會任意用刑事責任來加諸於一般的市民百姓，針對一般民眾，市府還是採取勸導的方式，希望大家能夠站在支持防疫人員的立場，不要任意散播不實的訊息，造成社會的恐慌與防疫人員負擔。