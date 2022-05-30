可以「跟團出國玩」時間點出爐！交通部擬鬆綁入境人數管制

▲國際各國陸續開放國門，台灣預計於六月開放邊境。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣預計在6月宣布邊境解封，行政院長蘇貞昌今日同意指揮中心視醫療量能，適度放寬入境總量管制上限，並調整入境後檢疫天數。交通部長王國材表示，預計在疫情高原期結束後，就會逐步開放旅行社組團限制，另每週入境人數也會從1.7萬人提高至2.5萬人。

王國材表示，目前每週入境人數約1.7萬人，未來鬆綁國門限制後，總量限制將提高到2.5萬人，民航局已開始接洽航空公司，希望可將量能增加到原有的1.2、1.3倍，交通部也著手擬訂放寬防疫計程車限制，有機會恢復過去規定，開放親友載送入境者。

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▲交通部表示，等到疫情高原期結束，就有望開放民眾跟團出國。（圖／ETtoday資料照）

日本日前宣布下月10日開放團客入境，然而觀光客目前仍禁止旅行社組團出入境，王國材表示，首波開放國門會以開放商務簽證為主，等到疫情高原期結束，醫院量能不至於緊繃、空床率增加，就會再進一步開放觀光簽證，也會鬆綁禁止組團的限制。

王國材表示，關於旅行社組團出入境指引均已完成，如PCR篩檢陰性、團進團出、打滿三劑疫苗等規定，觀光局也已跟衛福部討論，最主要仍要以疫情變化，決定實施的時間，至於會先開放哪些國家入境則尚未討論。

另外觀光局上週宣布下半年啟動國旅補助，自由行最高每晚可補1300元，平日至觀光遊樂園可享3折票價優惠，但有業者質疑應先發紓困金，王國材則表示，現在已經快到開放的時機，還回頭談紓困並不恰當，而是應以振興為主，撐過高原期迎來開國門的一天。