台東+600！新增1兒少安置機構群聚案　衛生局籲盡速完整接種3劑

▲台東+600。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣30日新增600名確診者，527名民眾戶籍或居住地分在台東、73名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案12929人、居隔者1870人。目前台東針對Covid-19確診者分流收治情況，截至5/29下午16點為止，住院收治人數為94人、加強版集中檢疫所為56人、居家照護現管人數有4178人。

台東縣衛生局表示，目前縣內除了原有7養護、2身障、5間監所、2醫院發生群聚事件外，再新增1兒少安置機構群聚案，所有機構今日總計有18例個案。衛生局說明，新增兒少機構部分，因1住民5/26發燒採檢確診，雖已相關接觸者匡列檢驗與隔離後，5/28再新增1接觸工作者陰轉陽確診，目前持續隔離分流中。養護機構部分，今日新增15人確診，5住民隔離中陽轉、10員工確診；身障機構與監獄本日無新增；醫院部分新增1員工確診，同樣為陰轉陽個案。衛生局仍持續定期採檢匡列，並協助機構落實感染管制措施。在校園部疫情部分，台東縣今日則新增確診161生、25師，累計共2281生、277師。

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另外，衛生局也針對本日死亡案例做說明，中央公布今日台東縣1確診個案死亡資訊，為80歲男性，已接種3劑疫苗，本身有心血管疾病病史。並強調，近日國內死亡案例中，長者佔高比例，且不少是未接種任何疫苗，呼籲65歲以上長者能夠盡速接種，並請民眾協助家中長輩向衛生所、醫療院所預約接種，且65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者第3劑打滿5個月、可再接種第4劑，請鼓勵並協助長輩預約接種，保護自己也保護別人健康。

饒慶鈴表示，為減輕家長負擔，台東縣政府訂於6/1、6/2(星期三、四)晚間6點至9點在寶桑國中活動中心，專為104/9/2至106/5/31出生並就讀台東幼兒園所的幼生開設BNT疫苗快打站，將於明(5/31)天上午9:00開放線上登記(預約網址：https://wecanhelp.ttpush.app) ，額滿為止。縣長饒慶鈴也特別感謝台東馬偕醫院和台東基督教醫院的協助，一同為兒童健康努力。

縣府也呼籲，近來網路詐騙猖獗，也有業者網路上非法販賣快篩試劑的情況，呼籲有購買快篩試劑需求的民眾，請到各地合法販售家用快篩試劑的實名制健保特約藥局及衛生所購買，請勿在網路上購買及販賣。並提醒，網路上不可販賣快篩試劑，請民眾勿以身試法，衛生局也隨時派員在網上查察，如果有民眾發現有非法事證，也請向衛生局舉發，將會依法辦理。