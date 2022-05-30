70歲翁哭了！花園夜市擺攤被偷16張彩券　網怒轟無良短裙女賊

▲台南市花園夜市徐姓攤商被1名女子竊走16張彩券傷心落淚，市警五分局請被害人協助指認涉案對象，將傳喚涉案人到案說明依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在台南市北區花園夜市賣彩券的70歲徐姓彩券攤商，28日深夜11時，被1名女子在其攤位竊走16張共價值4800元的連號彩券，案經網友在臉書社群PO文揭發此事，台南市警五分局和緯派出所主動介入偵辦，目前已鎖定數名可疑對象，由被害人指認，全案由五分局積極偵辦中。

台南一名女網友在地方社團發文表示：「要給111/5/28晚上11點5分左右，短頭髮瘦小身穿黑短衣短裙的女小偷的話」；網友：「阿伯在台南花園夜市賣彩券一張才賺幾塊錢而已，妳這個可惡的女人，竟然偷走阿伯16張彩券，讓阿伯傷心難過流淚，妳拿一個紅包來，謊稱有中大獎，騙阿伯要給他紅包吃紅，在跟阿伯說要拿彩券看看，順手偷走16張，妳還有良心嗎？我祈求老天爺，我們已經報警，紅包上面有妳的指紋，很快就會找到妳的，我一定會讓妳付出代價的，可惡的小偷…」。

台南市警五分局和緯派出所獲悉，主動介入調查，警方查出70歲的徐姓被害人於5月28日深夜11時15分許，在北區花園夜市的彩券攤位，遭竊盜16張連號彩券，每張300元共價值4800元。案經和緯所依規定受理並積極偵辦，經調閱監視器，目前已鎖定數名可疑對象，由被害人指認，積極偵辦中。市五分局指出，全案待犯嫌到案說明後，將依法移送司法機關追究刑責，絕不寬貸。