快訊／中央加開兒童疫苗大型接種站　柯文哲怒批「這是很白痴的命令」

▲柯文哲市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

針對5至11歲兒童疫苗接種規劃，台北市政府安排在各校接種，並預計6月3日以前全面打完；但指揮中心30日宣布，將在六都加設兒童疫苗大型接種站，台北市地點在自由廣場。對此，台北市長柯文哲批評，「這是很白痴的命令！」台北市副市長黃珊珊也直言，自由廣場有很多快篩陽性民眾，他們不建議到這打疫苗。

柯文哲30日下午到台北市議會備詢。國民黨台北市議員戴錫欽表示，指揮中心最新宣布，6月1日要在六都加設兒童疫苗大型接種站，新北市已經回應「事先完全不知道」，而台北市政府有無得知此消息？柯文哲聽聞後直搖頭，而黃珊珊、衛生局長黃世傑則都回答「沒有。」

▲台北市議員戴錫欽。（圖／記者李毓康攝）

戴錫欽詢問，該項政策是不是指揮中心事先宣布，不論口頭或書面都未先告知？柯文哲直言，「這是很白痴的命令！」而戴錫欽聽聞柯文哲的回應後先是愣了一下，柯文哲則再補充道，「我都在學校打完了，他要幹什麼？」目前5到11歲兒童疫苗都在學校裡面接種，「為什麼要搞這個？學校打完就好了！」

戴錫欽則追問，是否認為中央多此一舉，而政策將於6月1日上路，未來北市府該怎麼辦？柯文哲回應，「沒有必要」、「我不曉得」、「不要亂下命令啦」。

被問到倘若書面或口頭命令下來後，台北市政府該怎麼因應？黃珊珊表示，倘若接種地點安排在自由廣場，應該是由台北榮民總醫院處理，中央可能會直接與榮總處理，這部分還要再做了解，重點是已經安排這2週在學校內接種，「不知道中央的方向是什麼。」

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲強調，不可能把全台北市的國小學生集中到中正紀念堂打疫苗，這是簡單的道理，上次松山機場篩檢站也是一樣，中央設置後2天就不用了，「要相信我們這些第一線的指揮官。」打疫苗本來就不需要群聚，台灣打流感疫苗這麼多年了，已經有一套制度，「照這樣做就好了，不要再發明新的。」

至於若家長願意配合中央在自由廣場接種兒童疫苗，黃珊珊回應，只要疫苗打在小孩子身上，對於方式他們都尊重，「但我們自己會做好安排。」不過自由廣場有很多快篩陽性者，「我們不太建議。」柯文哲則是笑稱「對啊！」

最後，戴錫欽認為，這就是問題所在，如果兒童到自由廣場接種疫苗，結果不小心確診，這個帳要算給誰，希望台北市政府若仍覺得在校園施打最為優先，那要讓家長知道、並讓家長安心。