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大陸 大陸焦點 特派現場

女鞋宣傳照「漏縫」遭批影射女性陰部！　掀正反激戰：打擦邊球

▲▼中國大陸體育品牌安踏最終將該宣傳照下架。（圖／翻攝微博）

▲拍攝角度與呈現方式，引起微博不少網友反感。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸體育品牌安踏日前推出新款女鞋，但宣傳照片卻在微博引起軒然大波，許多網友覺得其中一張女鞋的拍攝角度能從鞋底直接看到女模的大腿內側，讓人感覺是在影射女性陰部，有「打擦邊球」的嚴重嫌疑。雖然也有不少網友表示，會這樣想是本身思想骯髒，但業者仍決定下架該宣傳照。

綜合陸媒報導，安踏新款女鞋的宣傳照不僅在微博發布，還在網購平台天貓拿來當成安踏官方網路商店的首頁位置。引起爭議的宣傳照，是女模坐在地上，彎曲膝蓋、抬起鞋底，鏡頭則從接近地面的位置朝鞋底拍攝。

不過宣傳照除了拍到鞋底外，還從兩腳中間的縫隙拍到女模大腿內側的三角地帶，清楚呈現女模短褲的線條，網友稱安踏這是在「打擦邊球」，「學過設計的都知道什麼叫排版視覺中心點，這張圖什麼意思不言而喻」、「如果想要女的買為什麼要讓女的覺得不適」、「不是，而且這個中間也太像女性生殖器了吧」、「女人看到這個角度會不舒服，男人再愛看不會給你們花錢」、「我剛滑下來這條微博，瞟了一眼這個圖還以為是生裡書上的圖。」

其他網友則認為宣傳照是被過分解讀了，「看半天不知道哪裡擦邊了，說這個圖有問題的人，才是真有問題吧」、「哪裡擦邊？是我不夠變態嗎」、「不說完全沒感覺」、「沒說擦邊之前我真是沒往那裡看，某些人真敏感。」

事件在微博發酵後，安踏官方網路商店表示已經將收到的反饋傳達給上級，並將該宣傳照下架。

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