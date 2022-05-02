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上海人吃披薩得先考數學！　限量團購居民苦笑：智商不夠不配吃

▲▼上海人現在想團購披薩還得解數學題。（圖／翻攝微博）

▲上海人現在想團購披薩還得解數學題。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合報導

上海封城持續，許多人仍必須靠著團購取得三餐食材，微博近日出現一家上海披薩店復工的消息，但因為披薩數量和店內人力有限，店家想出「妙招」要大家解完一道數學題，先答對的5名「團長」才能獲得配送資格。網友紛紛哀號，「題目都看不懂了，我研究生白讀了」、「智商不夠不配吃」。

微博擁有163萬粉絲的網紅「兔撕雞大老爺」1日發文表示，上海一家名叫HomeSlice的披薩店復工了，但由於一天產能只有250個16吋的披薩，一次運送40到50個披薩，也只夠送5次，因此店家決定出一道數學題，只要先答對的前5名團長，就能獲得店家的配送資格，「魔都人民為吃上一塊Pizza，已經（內）卷到拿數學系團長祭天了...」

店家出示披薩店中、英文告示，同時解釋遊戲規則和出題時間。5月2日上午10點開始是「首批預定時間」，題目將會傳送到先前已報名的各個群組，當天中獎的5張訂單即預定成功，但最快要在4日才能交貨，接下來每天出題，訂單同樣得在2天後才能交貨。另外還有一項條件，團購訂單總額必須達到5000元人民幣才收單。

店家解釋訂定規則的初心，是希望在有限時間裡，公平且透明地分配，同時避免不明所以的等待，確保顧客能夠明確知道配送時間，還有「盡最大的努力為更多的人配送美味」。

由於這是在上海遵循中國大陸中央的「堅持動態清零」政策下，產生的苦中作樂的發展，網友紛紛留言，「說出去，其他城市都要笑死」、「我的master白念了，不會做數學題」、「我會說義大利語可以嗎，這不是Pizza發源地嗎」、「智商不夠不配吃」、「我的團員們都在指望我呢」、「我鄰居是全國奧數銀獎，嘿嘿！」

還有不少人不在上海，或是距離該間披薩店很遠的網友表示，可以找來認識的數學很厲害的人幫忙。

▼網友感嘆學科選錯了，讀到大學、研究生卻連數學題都不會解。（圖／翻攝微博）

▲▼上海人現在想團購披薩還得解數學題。（圖／翻攝微博）

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