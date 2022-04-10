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解放軍來了！「守滬者」大批進駐上海方艙醫院　陸網正反熱議

▲▼解放軍抵達上海。（圖／翻攝微博）

▲解放軍抵達上海。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合報導

上海COVID-19疫情嚴峻，封城管理至今爆出防疫混亂、居民挨餓與防疫人員爆發衝突等情況，事態逐漸失控。陸媒9日陸續報導解放軍「守『滬』者」抵達上海，協助疫情處置和醫療救治。許多網友紛紛讚賞「國家力量」、「滿滿的安全感啊」，但也有人質疑派解放軍來實際上維穩占絕大部分，「就問一句，解放軍來了，幹嘛？」

陸媒《海客新聞》在微博上傳影片，表示全中國已有10多個省市和解放軍援滬醫療對與採樣檢測隊抵達當地增援，「解放軍整齊列隊進駐上海方艙，參與醫療支援。」

影片開頭解放軍左手別白袖章，參加「中部戰區總醫院援滬醫療對出征誓師大會」，還有解放軍進駐上海方艙醫院，協助物資安排和醫療工作。還有一架軍用貨機機艙門打開，裡頭塞滿物資裝備，紅布條寫著黃字，「共同守滬」。

▲▼解放軍抵達上海。（圖／翻攝微博）

▲▼解放軍以「守滬者」之姿進駐上海方艙醫院。（圖／翻攝微博）

▲▼解放軍抵達上海。（圖／翻攝微博）

微博網友紛紛留言，「解放軍來了，心就安了」、「希望來了」、「最可愛的人」、「解放區的天是晴朗的天」、「聽到解放軍就放心。」

不過也有部分網友質疑，全中國的物資捐助都湧進上海，為何現在仍能看到一大堆居民狂喊「我好餓」，或和防疫人員因物資缺發而爆發衝突等與消息不符的情況，「我們小區從3月14號封禁後，一根政府的菜都沒見過，只發了一次小麵包、小瓶油、一把掛麵、一箱牛奶」，該名網友說如今每天拚命在搶菜，吃不飽睡不好，「我已經在多重壓力、恐懼、飢餓下抑鬱了，我甚至於有點神經衰弱了」，「我最初是相信國家，相信政府的，但政府不把我們普通老百姓當人對待，朱門酒肉臭路有凍死骨。」

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