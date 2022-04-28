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「記得我可愛的樣子」林奕含逝世5年　9.5萬人狂刷：世界沒有變好

林奕含12字遺言首度曝光　閨蜜曬最美童年照（圖／翻攝《奕含の美美》） 

▲林奕含逝世5周年。（圖／翻攝自Facebook／奕含の美美）

記者曾筠淇／綜合報導

昨（27）日是《房思琪的初戀樂園》作者林奕含逝世5周年，不少大陸網友不禁想起她，「林奕含」甚至還一度衝上微博熱搜第一名。而令人感嘆的是，微博上雖充斥著各種悼念林奕含的文章，但卻有不少網友則是直呼，「世界變好了嗎」、「這世界沒有變好，越來越爛」。

林奕含在106年4月27日離世，昨日為第5周年。根據新浪微博數據顯示，截至目前為止，已累計5.1億次閱讀次數、9.5萬次討論次數，並有1.3萬則原創貼文，昨日一度衝上微博熱搜榜第一名。

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新浪微博官方帳號「微天下」貼文，提到《房思琪的初戀樂園》令讀者心碎；同時也發布採訪影片，引用林奕含曾說過的話。「三聯生活周刊」也發文表示，「一個個『房思琪』在痛苦和憤怒的際遇中相遇，攜手將這些問題書寫下去」。

林奕含12字遺言首度曝光　閨蜜曬最美童年照（圖／翻攝《奕含の美美》）

▲林奕含逝世5周年。（圖／翻攝自Facebook／奕含の美美）

也有不少網友悼念林奕含，紛紛寫道「這個世界從來沒有我們一開始想的那樣美好，甚至越來越滑稽」、「昨天沒忍住聽完了這個故事，一個多麼熱愛文學、文字的女孩啊」、「看過她的書，看完真的很難受，這世界上又有多少房思琪」、「謝謝你勇敢的成就了千千萬萬的女孩」。

此外，林奕含生前的閨蜜美美也在臉書粉專「奕含の美美」上，透露兩人是在政大中文系認識的，自從對方休學，兩人一直是以通訊軟體聯繫，成了她每天說話的對象。只要雙方有空，便會相約咖啡廳見面，而兩人最後一次見面，也是在咖啡廳。

而在去年時，美美也曝光了林奕含未公開的遺言，「請記得我可愛的樣子就好了。」同時貼出林奕含一系列的照片，讓無數粉絲感到心疼。

據了解，林奕含是「台南怪醫黑傑克」知名皮膚科醫師林炳煌的愛女，因此被外界稱為「台南怪醫千金」，並被網友封為「漂亮寶貝」。林奕含自高中得了重鬱症，16歲起便定期至精神科接受診療，但醫師始終未給她明確的病名。

林奕含從台南女中畢業後，雖已滿級分成績考上醫學系，但讀了2週便休學，後來重考上政大中文系，第3年則因病情發作再度休學。林奕含曾在受訪時提到，「我因為精神病常常會發作，不一定能去上學，很長一段時間都很自卑。」

「漂亮寶貝」林奕含。（圖／翻攝自林奕含臉書）

▲林奕含曾說自己因罹患重鬱症，很長一段時間感到自卑。（圖／翻攝自Facebook／林奕含）

林奕含105年也曾分享自己訂婚宴的致詞影片，提到自己因罹患重度憂鬱症，感覺就像失去一條腿，也失去快樂的能力、失去生命的熱情，還開始出現幻覺、幻聽，出現自殘的行為，因此多次進出醫院。雖身邊的「文青」朋友認為憂鬱症是「詩情畫意」的事情，但她卻覺得「這種願望有多麼可恥」。影片最後因被廣為轉發而下架。

針對《房思琪的初戀樂園》，林奕含生前曾說，「我會說這是一個關於『女孩子愛上了誘姦犯』的故事，它裡面是有一個愛字的。思琪會走向毀滅，是因為她心中充滿柔情，有慾望、有愛，甚至到最後她心中還有性」，這絕非憤怒、控訴的一本書。

林奕含離世後，家屬曾控訴是補教名師陳星（本名陳國星）過去誘姦所致，不過台南地檢署調查4個月後，以證據不足處分不起訴。雖有許多網友從《房思琪的初戀樂園》尋找蛛絲馬跡，推斷陳星即是故事中的「狼師」，不過陳星對此事否認到底，僅承認與林奕含有過一段師生戀，妻子知情也已原諒。

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