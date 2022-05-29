　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

他為打電動離家12年！被找到時在玩電腦…一聽「父母都死了」痛哭

▲▼打電動,電動,電玩,遊戲。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子打電動離家出走12年，被找到時雙親都過世了。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

廣東省東莞市一名李姓男子沉迷電玩，與雙親吵架後離家出走，就此失聯12年，家人無論如何都找不到人。等到李男的姊姊找到人，雙親卻都已去世，讓李男無法接受，趴在電腦桌前痛哭。

綜合陸媒報導，李男因為沉迷電玩，2010年被父母勸阻，因此離家出走，隻身前往深圳，與家人斷絕聯繫12年，而這些年來李男的姊姊一直嘗試聯繫，卻怎麼也聯絡不上人，不曉得弟弟過得如何，也不知道是不是還活著。

李男的姊姊無奈之下，只能報警、向社福團體求助，請志工與員警協助尋找，5月26日終於在深圳的某出租房內找到人。而李男被找到時，還趴在電腦桌前打電動。

▼男子被找到時還趴在電腦桌前打電動，聽到父母過世的消息，忍不住哭了起來。（圖／翻攝微博）

▲▼打電動。（圖／翻攝微博）

姊姊找到弟弟，瞬間痛哭失聲，不斷大聲斥責，弟弟離家的這12年，家裡發生了許多大事，父母都已經不在人世，臨終前還不斷喊著弟弟的名字。李男聽到雙親過世，看姊姊難過的模樣，也忍不住趴在電腦桌前哭了起來。

網友們看完李男一家的遭遇，忍不住留言痛批，「沉迷遊戲離家出走，12年後在遊戲桌前找到，諷不諷刺，還不如不找了」、「這要是我弟我絕對不會去找他，就當死了」、「好大兒，死了都惦記著呢，女兒是意外」、「這已經不是遊戲的問題了，即使沒有遊戲他也不會愛父母。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►外帶咖啡不知不覺傷荷包！自己煮省錢又好喝

ET快訊
快訊／球迷喊打假球GG了！聯盟將提告「永久不得進場」
快訊／洪瑋漢下巴腫好大包　送醫檢查傷勢曝光
他為打電動離家出走！12年後才知父母都過世痛哭
媳婦自掏腰包買新冷氣「婆婆氣炸」！她聽原因愣住
快訊／球迷高喊打假球！被警察驅趕還賴著不走
英媒爆：普丁可能已病死！最近露面的疑是替身
快訊／台中驚傳命案！母女吵架一刀背刺　61歲母送醫不治
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

他為打電動離家12年！被找到時在玩電腦…一聽「父母都死了」痛哭

拚解封！北京本輪疫情有效控制　滬6／1全面恢復經濟產業　

香港：海外入境人士須於抵港第9日多做1次PCR

探尋「世界物種基因庫」奧秘　怒江推介會吸引台商目光

上海市長：要以「超常規力度」重振經濟　把造成的損失搶回來

走出高山峽谷極貧之地　「怒江案例」創陸減貧史奇蹟

上海：6月1日全面推進復工復產復市　取消審批制度及不合理限制

陸出現「囂張假銀行」　被官方揭穿後「竟想找媒體來採訪」

美一中政策「開倒車」　陸學者：將造成中美關係釜底抽薪後果

陸駐英使館：敦促英方政客停止操弄涉台問題

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

女兒拒吃飯爸教訓巧虎　狂打屁屁她看到秒聽話

高爾宣不捨女友芮德被酸民罵　霸氣護愛「手賤想嗆人來我這邊」

男女相親請超神翻譯官！　他喊5前任名露餡是宅男

韓國男跳舞胸前球掉落　一腳飛踢被反彈暴擊XD

忘拉手煞車「整台位移」 ！　女肉身擋車…路過狗嚇壞

他為打電動離家12年！被找到時在玩電腦…一聽「父母都死了」痛哭

拚解封！北京本輪疫情有效控制　滬6／1全面恢復經濟產業　

香港：海外入境人士須於抵港第9日多做1次PCR

探尋「世界物種基因庫」奧秘　怒江推介會吸引台商目光

上海市長：要以「超常規力度」重振經濟　把造成的損失搶回來

走出高山峽谷極貧之地　「怒江案例」創陸減貧史奇蹟

上海：6月1日全面推進復工復產復市　取消審批制度及不合理限制

陸出現「囂張假銀行」　被官方揭穿後「竟想找媒體來採訪」

美一中政策「開倒車」　陸學者：將造成中美關係釜底抽薪後果

陸駐英使館：敦促英方政客停止操弄涉台問題

彭佳慧悄成女團第9位成員！　竟被阻止「你是彭大哥耶」　

快訊／球迷喊打假球、聯盟提告「永久不得進場」　蔡其昌：中職不歡迎

藥華藥前進拉丁美洲　全球佈局邁大步

送免費肉粽…驚見2排石頭、瓶蓋卡位　他傻了：真的知道誰是誰嗎

快訊／洪瑋漢下巴腫好大包　送醫輕微腦震盪

新北希望市集結合登山健行　「遊當地、食當季」健康理念

蔡淑臻揭「流產創傷」　一進開刀房就聽到嬰兒哭聲：我的身體變成殺人機器

MotoGP／杜卡迪廠隊地主車手「守住主場冠軍」！義大利站最速報

最終決戰五場打滿　T1無法突破紅方魔咒...RNG連霸奪MSI第三冠

他為打電動離家12年！被找到時在玩電腦…一聽「父母都死了」痛哭

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

大陸熱門新聞

35歲男每天做2份工作　贊助7孩童上學

上海6月1日全面推進復工　取消不合理限制

迎親被刁難！伴郎煙霧彈襲新娘房　炸出大媽

兒子沒錢付聘金！單親辣媽出手：把女方爸拿下

小學課本畫風詭異　陸教育部責令全部重畫

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

格力霸氣女董：承諾絕不裁員　寧可降工資

老師上課忘關「投屏」女友發豔照求親親　學生尷尬忍笑「舉手破防」

景甜涉違法代言！被重罰3144萬元

長髮妹脫光做SPA…驚見攝影機對準自己

陸出現假銀行　被官方揭穿還想找媒體採訪

上海市長：要以「超常規力度」重振經濟

「已使用10年」陸教科書插圖惹議 總顧問被起底是「書籍設計泰斗」

美對台政策變與不變？　

更多熱門

相關新聞

生孩子後　我該去上班還是在家？

生孩子後　我該去上班還是在家？

兒子接著又說：「如果要重來一次，我還是覺得去上班的媽媽比較好；讓我可以感受到外面世界的氛圍，最重要的是盡力而為的媽媽很可愛喔」—我想把這句話送給全天下與我一樣惆悵的媽媽。如果前方有應該要走的路，就毅然決然走上那條路吧。

高三生騎電動自行車撞特斯拉　修理費8萬起跳

高三生騎電動自行車撞特斯拉　修理費8萬起跳

不捨姐出嫁　汪哀怨趴禮車底10mins不走

不捨姐出嫁　汪哀怨趴禮車底10mins不走

8歲女童欠繳健保遭移送　與母蝸居小套房

8歲女童欠繳健保遭移送　與母蝸居小套房

愛兒火警嗆死　雙親質疑這兩人涉案結果曝

愛兒火警嗆死　雙親質疑這兩人涉案結果曝

關鍵字：

電動電腦電玩雙親父母沉迷

讀者迴響

熱門新聞

女星交到高帥男友　試車結果GG：落差太大

警察打警察！保一學弟營內「狠斷學長腿」

孫藝真爆懷孕！「小腹隆起照曝光」狂飄孕味

王心凌借過！網挖「她才是平民天后」

急診醫確診：真的不是小感冒！　6症狀曝

KID「一通電話」他點頭首錄《玩很大》！

死亡再創新高！今增145死　本土76539例

郭彥均遭出征！　前主播點名1人

上酒店驚見老師陪酒　大二生心碎

即／台中老舊房屋倒塌！1工人遭壓送醫不治

「堵得住郭彥均、堵不住我的」　蔡英文臉書被灌爆

正妹熱舞「雙球上下晃動」太辣！1分33秒運動片瘋傳

快訊／瘦子證實升格當爸！　宣布結婚不到1個月...愛妻挺渾圓孕肚　

黃子佼收到總統來信！

《星光》歌手是王心凌舞群！爆「她超狂唱功」

更多

最夯影音

更多
終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作
499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面