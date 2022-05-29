他為打電動離家12年！被找到時在玩電腦…一聽「父母都死了」痛哭

▲男子打電動離家出走12年，被找到時雙親都過世了。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者柯振中／綜合報導

廣東省東莞市一名李姓男子沉迷電玩，與雙親吵架後離家出走，就此失聯12年，家人無論如何都找不到人。等到李男的姊姊找到人，雙親卻都已去世，讓李男無法接受，趴在電腦桌前痛哭。

綜合陸媒報導，李男因為沉迷電玩，2010年被父母勸阻，因此離家出走，隻身前往深圳，與家人斷絕聯繫12年，而這些年來李男的姊姊一直嘗試聯繫，卻怎麼也聯絡不上人，不曉得弟弟過得如何，也不知道是不是還活著。

李男的姊姊無奈之下，只能報警、向社福團體求助，請志工與員警協助尋找，5月26日終於在深圳的某出租房內找到人。而李男被找到時，還趴在電腦桌前打電動。

▼男子被找到時還趴在電腦桌前打電動，聽到父母過世的消息，忍不住哭了起來。（圖／翻攝微博）



姊姊找到弟弟，瞬間痛哭失聲，不斷大聲斥責，弟弟離家的這12年，家裡發生了許多大事，父母都已經不在人世，臨終前還不斷喊著弟弟的名字。李男聽到雙親過世，看姊姊難過的模樣，也忍不住趴在電腦桌前哭了起來。

網友們看完李男一家的遭遇，忍不住留言痛批，「沉迷遊戲離家出走，12年後在遊戲桌前找到，諷不諷刺，還不如不找了」、「這要是我弟我絕對不會去找他，就當死了」、「好大兒，死了都惦記著呢，女兒是意外」、「這已經不是遊戲的問題了，即使沒有遊戲他也不會愛父母。」

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