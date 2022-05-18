8歲女童欠繳萬元健保遭移送！「蝸居小套房」靠媽媽打工維生

▲蘇姓女童積欠萬元健保費遭移送。（圖／行政執行署桃園分署）



記者柯振中／綜合報導

桃園一名8歲女童積欠健保費1萬餘元，遭到移送執行，行政執行署桃園分署到場訪查才知道，女童平時與母親居住在狹小的套房裡，因此轉介家扶中心，健保署協助繳納欠費，執行人員也幫忙募集物資，幫助女童能安心成長。

行政執行署桃園分署表示，年僅8歲的蘇姓女童欠繳健保費1萬486元，被移送執行後，分署執行人員前往調查，才知道女童父母離異，與媽媽一同居住在狹小的套房裡，靠母親打零工賺錢維生。

由於媽媽需要上班，蘇姓女童只能獨自在工廠的警衛室唸書，等加班賺錢的母親下班。執行人員了解情況後，決定伸出援手、轉介家扶中心，並協助蘇姓女童改以眷屬的身份加入健保。

而蘇姓女童欠繳的保費，則是健保署以公益彩券回饋金全數繳納。此外，桃園分署的愛心社還幫忙募集二手童衣、學齡兒童的書籍，還有同仁自發性捐款，希望能幫助女童成長。

▲林姓女童積欠健保費遭移送執行，執行人員伸出援手。（圖／行政執行署桃園分署）



此外，桃園還有一名15歲的方姓少女積欠健保費1萬1,984元，執行人員調查後發現，方姓少女父母失蹤，與外婆住在屋頂塌陷的簡陋住處，也幫忙協調由健保署繳納保費。

桃園還有一名10歲的林姓女童，積欠健保費1萬486元被移送執行，執行人員調查發現，林姓女童的父母到澳洲打工謀生，平時由經營小吃店的阿嬤撫養，但因受到疫情影響，小吃店幾乎沒收入，執行人員也協調由健保署幫忙繳納積欠保費，並給予適當協助。

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