旅館火警20歲男嗆死...女友10分鐘前剛走　雙親控殺人結果出爐

▲台北市去年1起旅館火警造成黃男死亡，家屬請求檢警協助調查是否遭他殺。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市松山區去年發生1起旅館火警事件，20歲男子嗆傷送醫不治，雖現場無外力介入痕跡，但父母崩潰不信乖兒子會輕生，質疑與兒子一起入住的張姓男子，和起火前10分鐘離開旅館的少女，涉嫌共謀殺害愛子；台北地檢署傳訊相關證人調閱病歷，無事證顯示他殺，16日處分張男不起訴，少女交由少年法庭調查。

2021年7月23日上午11點左右，位於八德路四段的1間旅館不明原因起火，警消獲報抵達現場後，於該處救出1名沒有生命跡象的黃姓男子，經送醫後仍因吸入濃煙嗆傷不治，旅館其他人員都平安獲救。

檢警初步清查現場，死者倒臥的房間疑有人為點燃雜物起火，但現場沒有外力介入跡象，調閱監視器畫面顯示，死者在事發前一天是和張姓男子一起入住，後來張男離開，換成死者的未成年女友前往，但女友剛巧在事發前10分鐘離開旅館。

▲警消當時就出沒有生命的民眾，立刻施以CPR並緊急送醫仍不治。（資料照／記者黃彥傑攝）

雖然現場跡證加上相驗檢果顯示，並無他殺嫌疑，但父母不相信乖兒子會做讓他們傷心的事情，即使他們曾陪兒子到精神科就診，但從未聽到兒子提過輕生念頭，請求檢警協助調查，張男和少女是否共謀殺害他們的兒子。

張男到案表示，當時是死者表示不想回家，拜託他一起去旅館投宿，但他隔天一早還要去超商值班打工，為了避免睡過頭遲到，所以他很早就離開了。至於少女則表示，僅和死者交往1個禮拜，她被死者找去旅館後，死者問她「要不要一起死？」她拒絕後應死者要求，留下打火機就走了。

檢察官調查，張男和少女完全不認識，先後進出旅館也沒有碰到面的機會，除了少女與他人LINE表示，已經把打火機留給黃男，符合少女自己說詞外，其他友人更進一步證稱，死者過去就曾在借宿友人家裡時，被發現企圖上吊，友人趕緊抱下來才沒出事。檢察官最後以殺人罪嫌不足等理由，對已成年的張男處分不起訴，至於少女交由少年法庭調查。

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