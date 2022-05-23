只是買個午餐...高三生騎電動自行車撞特斯拉！修理費8萬起跳

▲一名高中生騎著電動自行車撞上特斯拉。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名林姓高三學生（18歲）20日上午11時許，騎著電動自行車外出準備買午餐，在一處轉彎疑似沒注意車前狀況，直接撞上停在路邊特斯拉，造成左後側板金受損，初估修理費用至少8萬元起跳，警方調查，林姓高中生沒有酒駕，相關賠償責任有待進一步釐清。

▲電動自行車撞上停在路邊的特斯拉。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

楠梓警分局右昌派出所20日上午11時許接獲民眾報案，指楠梓區久昌街發生一起交通事故，員警到場處理後發現，林姓高三生騎著電動自行車，因轉彎不慎竟擦撞停在路邊的一部特斯拉轎車，電動自行車車頭毀損外，也造成特斯拉轎車左後側板金受損。

▲特斯拉左後側受損。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

所幸林姓高中生僅有輕微擦挫傷沒有大礙，林男的父親事後也到場協助處理善後，據了解，遭撞的特斯拉是MODEL 3，新車價約170萬左右，初估修車費用至少8萬元起跳，警方目前還要釐清肇事責任，但如果真的要林男賠償，恐怕不是零用錢就能賠得起。

楠梓警分局表示，電動自行車因不需考照、購買門檻低，比騎機車或自行車方便，近幾年成為民眾代步主要工具，但也衍生出許多亂象，而且一旦出車禍，如果有酒駕也可能涉及公共危險罪嫌。