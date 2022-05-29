上海市長：要以「超常規力度」重振經濟　把造成的損失搶回來

▲上海市長龔正。（圖／新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海疫情嚴重衝擊經濟，上海市長龔正29日表示，要以超常規的力度和舉措，加快推動經濟恢復重振，「全力支持復工復產達產，盡最大努力把疫情耽誤的時間、造成的損失搶回來。」

龔正在「上海市貫徹全國穩住經濟大盤電視電話會議精神工作部署會」上提到，過去三個月，是上海極不容易的日子，在全市人民團結奮戰、不懈努力下，疫情得到有效控制，形勢持續向好，5月16日實現了社會面清零，正在不斷縮小封控區和管控區範圍，直至解封，這也為6月1日以後，全面恢復城市正常生產生活秩序打下了較為紮實的基礎。

▼上海正全力推進復工。（圖／路透社）



龔正提到，要認清大局、把握大勢，充分認識當前形勢的極端嚴峻性和穩住經濟大盤的極端重要性，堅決打贏經濟恢復和重振攻堅戰，全力支持復工復產達產，盡最大努力把疫情耽誤的時間、造成的損失搶回來。

龔正指出，要全力穩住市場主體，加大減稅降費力度，加大金融紓困力度，加大為企服務力度，要全力擴投資促銷費，發揮投資關鍵性作用，加快重大工程、重大產業項目、重點區域的投資力度，多策並舉、綜合施策，推動消費市場逐步恢復常態。

龔正強調，要全力穩外資穩外貿，繼續鞏固上海作為國際資本最青睞投資目的地的地位，用好RCEP生效契機和進博會大平台，打造一流營商環境，穩定企業預期。要全力做好民生保障，抓好穩崗就業、保供穩價工作。要全力守牢安全底線，高度重視防範化解各類風險。

龔正還說，要昂揚鬥志、勇往直前，以恪盡職守之責、統籌兼顧之謀、擔當實乾之風推進各項工作落地見效，「進一步強化歷史使命感和責任感、系統觀念和嚴實作風，不折不扣落實責任、落實政策、落實紀律，打好穩住經濟大盤這場硬仗。」