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大陸 大陸焦點 特派現場

上海新增本土降至1字頭 　市長：加快制定推動經濟恢復措施

▲▼上海。（圖／路透社）

▲上海疫情趨緩。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

上海市衛健委今（28）早通報，新增本土新冠肺炎確診病例39例、無症狀感染者131例，合計170例。自2月26日以來的這波疫情，上海累計死亡588例。

上海市長龔正27日主持召開市政府常務會議時指出，當前上海疫情防控工作已進入向常態化轉換的階段，要統籌抓好常態化疫情防控和經濟恢復重振各項工作，確保城市運行安全平穩有序。

龔正稱，要將加快復工復產、推動經濟社會恢復重振作為下階段的核心工作，務求疫情防控和經濟發展「兩手抓、兩手硬」。在充分總結經驗的基礎上，加強常態化疫情防控下的制度建設，進 一步加快有序復工復產復市，在紮實細致防控、嚴防反彈基礎上，逐步擴大企業、市場的恢復範圍。

龔正強調，要前瞻謀劃、強本固基，更好統籌下階段疫情防控和經濟社會發展。一方面，對於疫情本身，要有精準預判和完備預案。另一方面，要下大力氣推動經濟恢復重振，深入貫徹落實大陸國務院日前召開的「全國穩住經濟大盤電視電話會議」精神，加快制訂推出推動經濟恢復重振的有力措施，展現積極姿態、迅速扭轉預期，彰顯上海堅定不移發展經濟、擴大開放、追求卓越的信心和決心。

隨著上海疫情趨緩，據官方時程安排，上海的商場將於6月1日全面恢復實體店面經營；全市高三、高二年級學生從6月6日，初三年級學生從6月13日起返校復學。

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