職災勞工復工協助　勞工局與成大職業傷病防治中心攜手助勞工

▲台南市勞工局與成大職業傷病防治中心，攜手助台南勞工職安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲十分重視台南市職災、弱勢家庭之多元性照顧，勞工局秉持著市長「希望家園」之施政理念，對於職業災害勞工的權益傾力協助，勞工局更與成大職業傷病防治中心，攜手助勞工職安。

台南市勞工局指出，目前職業災害勞工個案主動服務計畫 (FAP）中設置了7位職災個案管理員，針對職災勞工進行全方面的照顧，並結合許多民間資源與機構單位共同合作提供協助，期許職災勞工在各個層面獲得照護。自2017年開始，職災個管員每季定期與南區成大職業傷病防治中心團隊，針對共同服務的個案、或欲轉介的職災個案狀況進行轉銜後的雙向追蹤討論，提供職災勞工優質完整的服務資源。

勞工局局長王鑫基表示，因為職業災害而無法恢復以往勞動力的勞工，常需面臨長時間的醫療復健、經濟壓力及社會適應問題，亦使其家庭極易陷入困境的惡性循環；為了不讓職災勞工因而退出職場，造成國家人力資源流失，幫助他們重返職場是政府責無旁貸的責任。例如：長期過勞導致中風傷病或突發身亡的勞工，職業災害認定是重要的社會保障制度，但職災勞工在面對雇主或法令時，經常求助無門。

王鑫基局長說，職災個管員針對有認定需求的職災勞工，除了提供即時的心理支持，同時將適時轉介職業傷病防治中心及網路醫院，為職災勞工尋求正確有效的醫療資源；更在職災診斷認定後，提供完善的社會復健資源。每季並定期與南區成大職業傷病防治中心針對轉銜個案情況進行雙向討論交流，共同為職災勞工謀求最佳福祉。

成大職業傷病防治中心主持人吳政龍醫師指出，成大醫院職業及環境醫學部從2008年起，承辦勞動部職業安全衛生署委託辦理之南區職業傷病防治中心，依職業傷病罹病前、初患病及慢性期等不同病程提供三段五級的整合預防策略，初段預防可提供勞工各項職業傷病的預防宣導及健康促進，並針對各項職場危害進行特殊保護；次段預防重點則是早期診斷及適當治療；至於末段預防階段，除了積極減少併發症與增進體能，也可能需要思考與殘存症狀共存策略，並適時提供相關社會資源。近年每年平均服務超過4000人次。

成大職業傷病防治中心，提供職業傷病勞工診治多面向之一條龍專業服務，包含：預防：與轄區內事業單位或職業工會合作，宣導職業傷病預防觀念。診治：針對疑似職業疾病罹病勞工，進行工作現場訪視調查以協助認定是否為職業病；與職業工會合作實施勞保特殊作業健康檢查，早期診斷治療職業疾病；提供職業傷病勞工診斷治療及個案管理服務，並適時轉介相關單位；提供職場有關職業疾病群聚事件之調查並提出改善預防建議。重返職場：透過專業的醫療與復健，讓職災勞工緩解症狀與病情康復，是職災勞工復原的首要關鍵。當勞工工作能力恢復不如預期或受到限制，適時轉介至工作強化中心或其他相關單位，提供職業傷病勞工心理支持、工作能力評估、工作強化訓練、職務再設計、就業服務或職業重建等社會復健資源，以協助勞工早日重返職場。

吳政龍醫師表示，職業傷病防治中心暨網絡以勞工為核心，連結醫療專業及社會復健資源，協助職災勞工即時回復正常生活與工作。防治中心暨網絡與工作強化中心從醫療面提供診斷與治療、復配工建議、強化訓練及失能鑑定等服務；FAP則提供職災權益維護、勞資爭議、家庭支持及經濟等社會復健協助。透過職業醫學專業迅速認定職災，可有效縮短勞資間的爭議；依據傷病病程發展的不同階段，協助申辦勞保無過失補償相關給付，可及時穩定職災勞工的生活必需；並搭配社會復建或其他需求，連結整合津貼補助、就業服務、職務再設計、及職業重建等資源，進行雙向轉銜模式，力求給予職災勞工完整協助。

王鑫基局長指出，職業災害的發生不僅造成勞工身體或心理的健康問題，同時也造成勞工及雇主經濟上的損失，勞工無法發揮其傷病前的生產力，甚至失去工作，衍生許多家庭經濟困難以及社會再適應問題；藉由勞工局FAP職災個管員與成大職業傷病防治中心醫療團隊共同合作，有計畫的針對職災勞工進行醫療關懷，協助盡早恢復身體功能，並提供適當的復工準備與協助，以期職災勞工能早日重返職場，並回復原有之社會功能，達到促進勞資和諧與社會安全的共同目標。