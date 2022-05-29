拚解封！北京本輪疫情有效控制　滬6／1全面恢復經濟產業　

▲上海復工情況。（圖／記者趙禕攝）

記者任以芳／綜合報導

上海「封城」兩個多月終於迎來倒數階段的自由，上海防疫指揮中心今（29日）指出，6月1日起，全上海市進入全面有序復工復產復市，全面恢復正常生產生活秩序階段。另外，北京官方今也宣布，本輪疫情已經得到有效控制。

上海市經濟信息化委主任吳金城今介紹，本輪疫情對上海產業經濟和市場各類主體帶來較大衝擊，廣大企業對復工復產有著迫切希望。前期，以重點企業為牽引，推動一大批企業恢復生產。

5月下旬以來，臨港新片區、上海化工區規模以上工業企業已經100%實現復工復產，金山區、奉賢區等區規上企業復工復產率達到90%以上，很多區都取消員工返崗證，不是「白名單」企業也一視同仁。

▲上海6月1日起，全市進入全面有序復工復產復市復工。（圖／記者趙禕攝）

吳金城強調，6月1日起，全市進入全面有序復工復產復市、恢復正常生產生活秩序階段，將取消對企業復工復產審批審核，推動產業園區、辦公樓宇、倉儲物流、生產性服務業和專業服務業企業全面恢復。

支持所有符合防疫要求的企業同等復工復產，讓中小微企業員工能夠正常上下班通勤。在房屋租金減免方面，國有企業為小微企業個體工商戶6個月免租金，預計將惠及9萬多市場主體，減免約140億元人民幣。

▲上海、北京大量增加路邊核酸檢測站。（圖／記者趙禕攝）

另外，堅持不走「封城」路線的北京，疫情方面也得到有效控制。北京市政府新聞發言人徐和建今(29日)介紹，「北京本輪疫情已得到有效控制。」已連續6天實現新冠肺炎病例數下降，昨社會面病例數實現清零，8個區已穩定實現社會面清零，個別區零星病例均在可控範圍。本輪疫情已得到有效控制。

儘管京城防疫滴水不漏，還是出現零星偷跑案例。北京市公安局副局長、新聞發言人潘緒宏今表示，一名42歲孫姓男子是北京海澱華熙廣場關聯風險人員，居家隔離期間，多次私下外出，在社區活動。最後，孫男與妻子核酸檢測陽性，致使同樓258人被轉運集中隔離，其他5千多名社區居民居家隔離。目前，警方已依法對孫男刑事立案偵查。