女作家要從上海「帶小孩回台」！陸籍夫贊同：台灣人文素養比較好

▲柳喪彪與丈夫討論後決定，要帶小孩回台上學。（圖／翻攝臉書／喪彪 ‧ 柳飄飄。）



記者柯振中／綜合報導

兩性作家「喪彪•柳飄飄」（以下簡稱柳喪彪）嫁給陸籍丈夫「老劉」，一家在上海生活。不過柳喪彪26日表示，與丈夫討論過後，決定在孩子5歲前一起搬回台灣生活，讓孩子能在台灣求學，因為丈夫認為「人文素養台灣好得多」。

柳喪彪26日在臉書上表示，今天花了整個上午在探討孩子以後就學的問題，最後一致決定在孩子5歲前舉家搬回台灣。

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柳喪彪說明，她與丈夫一致認為，與上海相比，台灣的教育體系與風氣還是較好，這所謂的「比較好」並非升學率，功課好壞、未來能考上什麼學校她也不在意，只在意孩子的身心、興趣與天賦各方面的發展，還有學校的風氣。

▼柳喪彪與丈夫討論後，決定以後要帶小孩回台上學。（圖／翻攝臉書／喪彪 ‧ 柳飄飄。）



柳喪彪指出，丈夫在台灣生活了一年，也得出了些許感想，就是「在人文素養這方面，台灣是真的好得多」，包括台灣的小朋友較有禮貌等，丈夫也希望孩子以後說的是台灣腔，因為「比較好聽」。

柳喪彪與丈夫做出決定後，也有人好奇詢問「公婆不會講話嗎」，讓她感到十分困惑，明明孩子是她在帶，為何公婆會有話語權，直到了解大部分台灣媳婦的處境，才知道許多家庭的公婆對照顧孫輩都會碎嘴、插手。

對此，柳喪彪也感到慶幸，還好家裡沒這種問題，公婆目前還是相當尊重，她與丈夫也溝通無礙，能夠一致炮口對外，建立起「決定都是共同討論過」的形象，長輩也自然不會多說什麼。

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