上海：6月1日全面推進復工復產復市　取消審批制度及不合理限制

▲上海將從6月1日起全面有序推進復工復產復市。（圖／記者趙禕攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海宣布封城至今已兩個月，疫情持續降溫之際，上海市官方29日印發《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》，宣布自6月1日起全面有序推進復工復產復市，並取消企業復工復產復市審批制度以及各項不合理限制。

《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》將從6月1日開始實施，主要分為八大項目，分別為「千方百計為各類市場主體紓困解難」「全面有序推進復工復產復市」「多措並舉穩外資穩外貿」「大力促進消費加快恢復」「全力發揮投資關鍵性作用」「強化各類資源和要素保障」「切實加強民生保障工作」以及「保障城市安全有序運行和優化營商環境」。

其中，最受關注的就是第二大項目「全面有序推進復工復產復市」，內容中提到，將加強對企業復工復產復市的支持和服務，動態修訂各行業領域復工復產復市疫情防控指引，取消企業復工復產復市不合理限制（6月1日起取消企業復工復產審批制度）、擴大企業防疫和消殺補貼範圍、建立長三角產業鏈供應鏈互保機制、暢通國內國際物流運輸通道等政策措施，支持各行業領域復工復產復市，穩步提高企業達產率。

上海市常務副市長吳清也在29日的記者會上表示，本輪疫情對上海經濟社會發展產生了巨大的衝擊，市場主體遭遇的困境也前所未遇，既要防住疫情，又要穩住經濟，「當前上海正處於經濟恢復發展的關鍵時期，當務之急就是要全力落實中央部署，保企業、保就業，努力穩住經濟基本盤。」

吳清提到，為此，他們認真分析本輪疫情對上海經濟的影響，評估3月底已出台的抗疫助企「21條」政策實施情況，通過問卷調查、召開視訊會議等方式，廣泛聽取各類市場主體的訴求和建議，從實際出發，初步制定形成助企紓困政策和經濟恢復的五十條舉措。

吳清指出，在政策制訂中，他們始終把保市場主體放在緊要位置，各項政策疊加實施，充分發揮政策綜合效應，支持幫助各類企業特別是經營困難的中小微企業渡過難關，著重把握好「四個統籌」，分別為「統籌好常態化疫情防控與經濟恢復重振的關係」「統籌好國家授權與自主創新的關係」「統籌好有為政府與有效市場的關係」以及「統籌好普惠性鼓勵支持與結構性精準施策的關係」。

吳清強調，當前既要打贏大上海保衛戰，又要打好經濟恢復和重振攻堅戰，任務非常艱鉅，「目前很多企業努力克服困難，主動承擔社會責任，有序推進復工復產復市，我們對此深表感謝和敬意。下一步，我們已明確要求全市各部門、各區抓緊出台實施細則，明確申報流程和辦事指南，實行免申即享、一鍵即享、線上辦理、精準推送等措施，確保各項政策以最快速度落實落地，高效直達市場主體。」

吳清還說，將根據國家新出台的政策、企業反映的問題和訴求，及時補充和刷新政策，加強督促檢查和政策評估，全力以赴抗疫情、穩經濟、促發展，「總之，我們將盡最大努力幫助各類企業，全心全意服務各類企業，千方百計為各類企業紓困解難，與廣大企業攜手同心、迎難而上，一起努力恢復和重振上海經濟。」

最後，吳清特別提到，雖然疫情給上海經濟社會造成巨大影響，但是上海經濟發展的基本盤沒有改變，上海經濟長期向好的態勢沒有改變，「相信在大家共同努力下，上海一定能夠渡過難關，迎來更加美好的明天！」