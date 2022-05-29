竹縣+1976　端午節加開1000幼童BNT疫苗名額



▲衛生局宣布端午節加開5-6歲未入學國小之幼童BNT疫苗專案場1000個名額，請家長把握機會。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今日新增1976例確診案例，12歲以下284位、65歲以上203位，18-64歲青壯年約占70%，目前新竹縣居家隔離409人、居家照護28964人。衛生局宣布端午節加開5-6歲未入學國小之幼童BNT疫苗專案場1000個名額，同時調整全縣國小校園集中接種均在6月10日前提前完成，盡速讓孩子提升保護力，讓家長放心。

衛生局說明，為盡速完成縣內5-11歲兒童疫苗接種以提升保護力，經衛生局、學校及合作醫院診所三方努力協調，全縣各國小校園接種均提前至6月10日前完成。另為服務滿5歲以上且尚未就讀國小孩童，新竹縣政府也安排於端午節當天6月3日上午由大安醫院於竹北婦幼館再加開一場5-6歲未入學國小幼童BNT疫苗專案1000個名額，預計6月1日晚上7:00開放預約，請民眾多加利用。

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▲新竹縣今日新增1976例確診，目前居家隔離409人、居家照護28964人。

部分民眾詢問曾經確診或是居家隔離，是否可以接種疫苗，衛生局說，確診者請自確診日起算3個月後再行接種疫苗，接種時請提供確診通知供醫師評估參考；至於接受居家隔離的接觸者則在完成3天的隔離及4天自主防疫(共7天)後，就可接種疫苗。

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