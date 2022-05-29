基隆+1216！6歲↓幼童增77人確診　專責病床收治194人

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心29日公布國內本土病例新增7萬6539例，其中基隆新增1216例。市長林右昌表示，在這1216例中，其中女性635人、男性則有581人；若以年齡別區分35-44歲最多，有219人占18.01%，25-34歲次之，有211人占17.35%，至於75歲以上的長者有71人、65-74歲有87人、6歲以下有77人。

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林右昌指出，本市居家隔離人數共計2417人，全市社區篩檢站自5月26日起改以快篩陽認定確診，並提供症狀給藥服務，總計通報1091人，1021人症狀給藥；今日上午通報確診187人，其中163人症狀給藥。

林右昌表示，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有235床，目前已收治194人、空床41床，空床率17.4%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症56名、中症27名、輕症55名；部立基隆醫院：重症9名、中症31名、輕症5名；三總基隆分院：中症7名、輕症2名；礦工醫院：輕症2名。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估8萬1856人，利用快速通道的有2萬2755人，有3萬8018人完成健康條件審核，符合資格已派案27,539人，其中條件不符合則有8479人。

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