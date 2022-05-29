基隆+1216！確診數續降　林右昌：小學生疫苗6／10前施打完畢

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市29日國內本土病例基隆新增1216例，是5月5日以來新低，較昨日減少216例，其中外縣市通報116例，占9.54％。市長林右昌表示，一如昨日預期，今日的確診人數續創近期新低，希望下週能繼續維持這樣的趨勢。

林右昌強調，雖本市疫情趨勢已經往下，但大家還是仍不能鬆懈；台灣社會要往正常生活解封的最後階段邁進，還有五點重要工作要特別注意：1.機構疫情的監控；2.弱勢族群通報安置；3.中重症患者的積極治療；4.兒童急診案例的救治以及5.持續提高疫苗接種率。

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為此，林右昌在今天中午召開的防疫會議上，特別叮囑衛生局要加強監測醫療院所間的轉診與治療，確保中重症患者能及時受到照護並維持醫療量能。

在兒童BNT 疫苗施打上，林右昌今天做出新指示，要求各校提前在6月10日前完成小學生疫苗施打，由於校園集中施打疫苗時間是由各校跟醫院協調自行安排，有少數學校安排在6月中旬後才施打，許多家長跟林右昌市長反應是否能提早，林市長立即要求衛生局介入協調醫療院所，將原安排在6月10日後才施打的8所小學，一律提前到10日前，盡早為孩子完成施打，提升防護力。

發放快篩試劑給孕婦及7歲以下幼童的部分，林右昌表示，為了服務更多的市民朋友，發放作業將延長到6月2日；請領有媽媽手冊的懷孕婦女及新生兒，以及0到7歲的幼兒家長，可以憑媽媽手冊、新生兒出生證明以及戶口名簿，到全市各區戶政事務所領取。

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