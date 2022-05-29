　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基隆+1216！確診數續降　林右昌：小學生疫苗6／10前施打完畢

▲0518基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市29日國內本土病例基隆新增1216例，是5月5日以來新低，較昨日減少216例，其中外縣市通報116例，占9.54％。市長林右昌表示，一如昨日預期，今日的確診人數續創近期新低，希望下週能繼續維持這樣的趨勢。

林右昌強調，雖本市疫情趨勢已經往下，但大家還是仍不能鬆懈；台灣社會要往正常生活解封的最後階段邁進，還有五點重要工作要特別注意：1.機構疫情的監控；2.弱勢族群通報安置；3.中重症患者的積極治療；4.兒童急診案例的救治以及5.持續提高疫苗接種率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲0529基隆相關疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

為此，林右昌在今天中午召開的防疫會議上，特別叮囑衛生局要加強監測醫療院所間的轉診與治療，確保中重症患者能及時受到照護並維持醫療量能。

在兒童BNT 疫苗施打上，林右昌今天做出新指示，要求各校提前在6月10日前完成小學生疫苗施打，由於校園集中施打疫苗時間是由各校跟醫院協調自行安排，有少數學校安排在6月中旬後才施打，許多家長跟林右昌市長反應是否能提早，林市長立即要求衛生局介入協調醫療院所，將原安排在6月10日後才施打的8所小學，一律提前到10日前，盡早為孩子完成施打，提升防護力。

▲0529基隆相關疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

發放快篩試劑給孕婦及7歲以下幼童的部分，林右昌表示，為了服務更多的市民朋友，發放作業將延長到6月2日；請領有媽媽手冊的懷孕婦女及新生兒，以及0到7歲的幼兒家長，可以憑媽媽手冊、新生兒出生證明以及戶口名簿，到全市各區戶政事務所領取。

【更多新聞】

基隆+1216！6歲↓幼童增77人確診　專責病床收治194人

精神科醫院爆大型感染「就地隔離」　護理師哭：等於要我們全都中

《遠見》民調！林右昌施政滿意度81.9%　進步幅度全國第二

金山區公所小編過勞猝死國賠遭拒　父喊話：不要再抹黑我兒子

賓士借好友開遭3男持棍棒怒砸　車主「拖15天報案」原因曝

►外帶咖啡不知不覺傷荷包！自己煮省錢又好喝

ET快訊
好消息！　雲林重症6歲童腦炎現象改善
3檔台股ETF人氣大增4成　這1檔排名有望連跳2級
同樣是議員！她歡樂收罰單　隔週還在議會上提案助警
先打預防針！陳時中：一定會有過期疫苗「到時不要再追問」
上海宣布6月1日全面推進復工　取消不合理限制
郭彥均言論恐觸法？　陳時中舉3條件回應
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

視察台南許石圖書館兒童疫苗接種站　黃偉哲籲盡快接種提升保護力

台南+5913　市府聯手鄉民打造快速上手台南版「確診應對指南」

好消息！雲林重症6歲童腦炎現象改善　兒童BNT已3484人接種

基隆兒童BNT疫苗施打順利　家長們肯定林右昌及市府用心

高雄加開11處「5歲兒童疫苗診」！分布10行政區　今晚8點手刀預約

竹縣+1976　端午節加開1000幼童BNT疫苗名額

考生「查無接觸者證明」無法甄試　教育部：先簽切結再補資料

基隆+1216！確診數續降　林右昌：小學生疫苗6／10前施打完畢

高雄+9546僅次新北、全台第二高！　每日確診萬人要2周才會趨緩　

本土累計逾186萬例！六都僅「1縣市」小於10萬　全台確診地圖曝光

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

女兒拒吃飯爸教訓巧虎　狂打屁屁她看到秒聽話

韓國男跳舞胸前球掉落　一腳飛踢被反彈暴擊XD

忘拉手煞車「整台位移」 ！　女肉身擋車…路過狗嚇壞

高爾宣不捨女友芮德被酸民罵　霸氣護愛「手賤想嗆人來我這邊」

孤輪哥突下車「打空氣拳」　騎士拉轉一聲被狂瞪12秒

視察台南許石圖書館兒童疫苗接種站　黃偉哲籲盡快接種提升保護力

台南+5913　市府聯手鄉民打造快速上手台南版「確診應對指南」

好消息！雲林重症6歲童腦炎現象改善　兒童BNT已3484人接種

基隆兒童BNT疫苗施打順利　家長們肯定林右昌及市府用心

高雄加開11處「5歲兒童疫苗診」！分布10行政區　今晚8點手刀預約

竹縣+1976　端午節加開1000幼童BNT疫苗名額

考生「查無接觸者證明」無法甄試　教育部：先簽切結再補資料

基隆+1216！確診數續降　林右昌：小學生疫苗6／10前施打完畢

高雄+9546僅次新北、全台第二高！　每日確診萬人要2周才會趨緩　

本土累計逾186萬例！六都僅「1縣市」小於10萬　全台確診地圖曝光

母親過世那天他人在議會　侯友宜曝趕回家當下「悲傷的雙膝跪地」

車上強吻指侵泥醉女員工　色老闆還不耐煩：叫妳老公來接

美股拐點來了？　美銀：估Fed 9月有可能暫緩加息腳步

視察台南許石圖書館兒童疫苗接種站　黃偉哲籲盡快接種提升保護力

台南+5913　市府聯手鄉民打造快速上手台南版「確診應對指南」

林佳儀頭胎痛3天卡產道　「塞回子宮轉正」再繼續生

工作6個月升組長「薪水突被扣5千元」！老闆吐3字理由　網勸快逃

好消息！雲林重症6歲童腦炎現象改善　兒童BNT已3484人接種

考卷寫「可愛的牛奶」錯了！小孩秀出牛奶真面目　師回：幫你加分

玩遊戲沒揪！薩摩耶客廳叼菸「江湖味怒視」　他洗澡到一半急衝出

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

生活熱門新聞

急診醫確診：真的不是小感冒！　6症狀曝

郭彥均遭出征！　前主播點名1人

死亡再創新高！今增145死　本土76539例

正妹熱舞「雙球上下晃動」太辣！1分33秒運動片瘋傳

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

今飆36℃！明雨區擴大　下波「全台變天」時間曝

館長不忍了！　點名「蘇先生」：從以前就很討厭你

兒童打BNT！醫揭5副作用　家長：獲得免寫功課金牌1天

本土76539「新北最多14848」!

女友中鏢「身體安慰一發」　他快篩傻：還是陰

不是壓制心聲！學者揭「查辦郭彥均」1關鍵

今增145死！102人沒打滿三劑疫苗

又要下雨！周二滯留鋒再襲「降雨熱區」曝

更多熱門

相關新聞

竹縣+1976　端午節加開1000幼童BNT名額

竹縣+1976　端午節加開1000幼童BNT名額

新竹縣今日新增1976例確診案例，12歲以下284位、65歲以上203位，18-64歲青壯年約占70%，目前新竹縣居家隔離409人、居家照護28964人。端午節加開5-6歲未入學國小之幼童BNT疫苗專案場1000個名額，同時調整全縣國小校園集中接種均在6月10日前提前完成，盡速讓孩子提升保護力，讓家長放心。

高雄+9546僅次新北　每日確診萬人要2周才會趨緩　

高雄+9546僅次新北　每日確診萬人要2周才會趨緩　

基隆6歲↓幼童增77人確診　專責病床收治194人

基隆6歲↓幼童增77人確診　專責病床收治194人

屏東+2554　火車站隨到即打3天打1692人

屏東+2554　火車站隨到即打3天打1692人

南投+999例！新增一例重症死亡

南投+999例！新增一例重症死亡

關鍵字：

基隆林右昌新冠疫情疫情社區感染台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

女星交到高帥男友　試車結果GG：落差太大

警察打警察！保一學弟營內「狠斷學長腿」

急診醫確診：真的不是小感冒！　6症狀曝

王心凌借過！網挖「她才是平民天后」

孫藝真爆懷孕！「小腹隆起照曝光」狂飄孕味

郭彥均遭出征！　前主播點名1人

死亡再創新高！今增145死　本土76539例

上酒店驚見老師陪酒　大二生心碎

「堵得住郭彥均、堵不住我的」　蔡英文臉書被灌爆

黃子佼收到總統來信！

正妹熱舞「雙球上下晃動」太辣！1分33秒運動片瘋傳

KID「一通電話」他點頭首錄《玩很大》！

嘉義32人水上摩托車團衝澎湖　1女落海！海巡漏夜搜尋

《星光》歌手是王心凌舞群！爆「她超狂唱功」

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

更多

最夯影音

更多
終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作
499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面