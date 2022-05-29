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世新廣電回歸學生影展之巔！畢展與疫情共存熱鬧不留遺憾

▲▼世新廣電回歸學生影展之巔！畢展與疫情共存熱鬧不留遺憾。（圖／世新大學提供）

▲世新廣電系畢展與疫情共存包下電影放映廳四天連映。

圖、文／世新大學提供

大學畢業季展演與疫情共存的「新常態生活」再創典範，睽暐兩年世新大學廣播電視電影學系畢展回到臺北西門町，昨（5/28）日封下電影街3小時走星光大道，包下電影放映廳四天連映19部影音創作，世新廣電回歸學生影展之巔，一路艱辛卻不留遺憾。畢展小組更秘密籌辦大銀幕版的畢業典禮，在現場演唱自創畢業歌的襯托下，每一位學生的名字都出現在銀幕上，為疫情影響而無法親身參與校級畢典的準畢業生們溫馨慶祝。

▲▼世新廣電回歸學生影展之巔！畢展與疫情共存熱鬧不留遺憾。（圖／世新大學提供）

▲世新廣電系畢展睽暐兩年再度於臺北西門町封街走星光大道。

▲▼世新廣電回歸學生影展之巔！畢展與疫情共存熱鬧不留遺憾。（圖／世新大學提供）

▲世新廣電系畢展小組準備大銀幕畢典與原創歌曲獻祝福。

世新大學廣電系第28屆畢業展《A spot》影音展於5月28日至31日在臺北新光影城舉行，星光大道匯集各組學生與演員，開幕式除首播獲業界評審選出的開幕片外，亦頒發由世新廣電系與學友會共同主辦的「傑新獎」，以鼓勵每一屆表現傑出的學生新秀。而最驚喜的莫過於「大銀幕畢典」，世新大學廣電系主任葉基固表示，已經為沒有畢典的畢業生難過了三年，在這個離開校園的季節，要讓每位學生的名字出現在大銀幕上，配合由畢展指導老師林佳儀的創作歌曲獻上祝福與好運。

此次世新廣電畢展期程接近一個月，自五月起幾乎每個週末都有活動與展演，形式包括複合式展覽、音樂展演、影音放映，甚至還有劇場演出。對於一場又一場的活動在變動之下，還能一步步「破關」順利呈現給組員、親朋好友與社會大眾，世新廣電畢展小組總召王婞綺特別感謝師長們的幫助與支持，以及各組夥伴團隊的付出，才能順利解決各項難題讓畢展回歸。

▲▼世新廣電回歸學生影展之巔！畢展與疫情共存熱鬧不留遺憾。（圖／世新大學提供）

▲世新大學副校長陳清河（左一）頒發傑新獎予開幕片《焰》主創團隊。

▲▼世新廣電回歸學生影展之巔！畢展與疫情共存熱鬧不留遺憾。（圖／世新大學提供）

▲世新廣電學友會理事長田麗雲（左）頒發傑新獎予劇本項目得主曾維元（右）。

世新大學副校長陳清河、副校長楊盛昱、新聞傳播學院院長胡光夏與廣電系各指導老師皆出席開幕式共襄盛舉並給予學生祝福。陳清河致詞時表示，身為廣電系友非常驕傲於學弟妹克服疫情干擾，睽暐兩年再次搭建起這場傲視學界、巨大的畢業展演工程，期待將來有更多學生加入廣電系的大家庭，而世新廣電學友會的長期支持也是凝聚大家向心力的重要基石。

為學弟妹創作成果感動的還有世新廣電學友會理事長田麗雲，而這也是「傑新獎」創辦的初衷，讓學生畢業前的精彩創作聽見讚美、看見熱情，獎項橫跨論文、劇本、廣播、音樂專輯、影像作品以及今年設立的新媒體頻道。本屆影視類傑新獎由《跳繩》、《焰》、《彭義堯，好了沒！》與《Về nhà 南途》4組奪下，開幕片《焰》富含奇幻元素，講述喜歡仔細觀察眼前事物的女主角彥彥（賴雨霏 飾），經常看見別人看不見的人事物導致與身邊同齡同學格格不入，不願受他人指指點點的母親經常告誡她「沒有的東西就是沒有」，彥彥因而相識了唯一能理解她、相信她的小錦（吳子霏 飾），並開啟了一場關於解開回憶的冒險。少見的創作主題與影視技術呈現受評審推薦為開幕片，也與各獲獎團隊一同獲頒獎狀與獎金，期待他們進入業界，持續勇於創作帶給社會美好作品。

▲▼世新廣電回歸學生影展之巔！畢展與疫情共存熱鬧不留遺憾。（圖／世新大學提供）

▲世新廣電系畢展開幕片《焰》主創團隊與演員吳子霏（前排右三）、賴雨霏（前排左三）。

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