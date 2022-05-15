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文化大傳畢展《日下前與你》獲選嘉義縣府唯一影視補助

▲▼文化大傳畢展《日下前與你》獲補助

生活中心／綜合報導

中國文化大學大眾傳播學系107級畢業展覽玩媒嘉年華14日、15日兩天在信義A9-9樓盛大開展，共計30組學生參展，當中多媒體組別《日下前與你》以黃昏之戀為主軸，拍攝45分鐘的微電影，獲選110年度嘉義縣政府獎勵影視協拍計畫，在眾多廠商、業界人士中脫穎而出，不僅是以學生劇組獲選更是今年度影視協拍計畫的唯一補助。

文化大傳今年以玩轉媒體為主軸，在玩轉媒體的路上，一同打造屬於我們的嘉年華，系上同學以跨媒體整合，各自展現出不同面貌的畢業作品。

《日下前與你》劇中「主要以年齡不是阻礙，每個人都應該為自己的選擇勇敢一次」的概念作為出發點，拍攝黃昏之戀的故事。一群台北的學生特意將拍攝場景拉至嘉義縣，除了相中嘉義縣的地理風景，劇組也了解到嘉義縣是全台年長者比例最高的縣市，高齡化社會伴隨我們的年長者照護議題，除了生理照護外，心理健康也是近年來備受關注的層面，希望藉由此劇能達到拋磚引玉的效果，呼應劇情主旨，年齡不是阻礙，每個人都可以為自己所愛的事情，有所追求，無論從何時開始都不是問題，只要有愛的概念，隨時都可以。

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文化大傳畢業展在5月14日起，一連2天於信義A9-9樓，舉辦畢業展覽，歡迎免費入場參觀！

展覽對外開放時間 : 5/14（六）｜11:00～21:30、5/15（日）｜11:00～18:00

展覽地點 : 新光三越台北信義新天地A9 9F(台北市信義區松壽路9號)

交通資訊 : 搭乘「捷運板南線」於「市政府站」3號出口出站，出站後步行三分鐘可達。

《日下前與你》專場: 5月15日(日) 12:00-13:00 (需開演10分鐘提前入座)

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