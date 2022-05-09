世新圖傳畢業展「降雨機率」　百分百深獲好評

▲ 世新大學圖文傳播暨數位出版學系第28屆畢業展覽。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

世新大學圖文傳播暨數位出版學系第28屆畢業展覽在5月6日至9日於松山文創園區北向製菸工廠舉辦，圖傳系學生以世新大學所在地為發想，透過觀察周遭生活環境，將景美雨天所產生的漣漪作為創作力量，進行一系列的主視覺發想。

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展區一共分為主視覺互動、同學作品展出及廠商進駐區三大區域，共計展出近80組大四畢業學生的作品，作品分為設計、攝影及複合式組別，每位同學使出渾身解數，濃縮四年所學精華與創意發想，用最精彩的方式呈現給所有到現場

觀展的觀眾欣賞！

近幾年因疫情嚴峻，世新圖傳時隔三年，今年在松山文創園區舉辦全系畢業展覽，對此使今年為畢展籌備的同學在準備的過程中，多了許多需要克服的困難，但為了能讓參展同學的作品有更好的舞台及曝光機會，學生除了積極參與松

菸學園祭企劃，更與校外廠商進行一連串的合作企劃，也邀請他們進駐校外展場，增加展覽的吸睛度！

世新大學副校長陳清河在開幕致詞時強調，今年世新圖傳系學生畢展最大特色，在於每組設計與攝影畢業作品，不但敘事能力比往年提升許多，尤其是跨媒體創作的作法，更呼應了世新傳播貫穿的精神。

世新圖傳系實體展跳脫既有框架，除了校內展首次以數位形式轉型成環形投影場地利用圖文、影像等方式進行展示及導覽，視覺呈現多元豐盈外，校外展更藉由『降雨機率』成功搭起對外溝通的橋樑，擴散出要向外傳達的意識，而這

些意識如同下雨天時的漣漪一樣，彼此會再次經歷碰撞、交融，最後共振出新的價值與影響力！