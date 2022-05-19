　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

世新大學落實大學社會責任　深耕宜蘭前進大隱社區實踐USR

圖一：世新大學傳管系老師蔡佩穎結合行銷傳播課程，帶領學生前進宜蘭縣三星鄉大隱社區實踐大學社會責任。圖二：透過宣導健康餐盤及口腔保健等資訊，使年長者能藉此導正過往錯誤的飲食及口腔保健之觀念。圖三：蔡佩穎老師帶領學生落實大學社會責任並深耕社區。（圖／世新大學提供）

▲ 蔡佩穎老師帶領學生落實大學社會責任並深耕社區。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

世新大學近年來為落實大學社會責任並深耕社區，在農委會「大專院校農村實踐共創計畫」以及教育部「高等教育深耕計畫」的支持下，帶學生跨出同溫層走出校園為地方創造新價值。近日傳播管理學系蔡佩穎老師結合行銷傳播課程，帶領學生前進宜蘭縣三星鄉大隱社區實踐大學社會責任，並結合衛福部衛教主軸，透過生活戲劇的方式，宣導健康餐盤及口腔保健等健康資訊，使年長者能藉此導正過往錯誤的飲食及口腔保健之觀念。

隨著高齡化社會來臨，四年前開始就在執行宜蘭縣農委會地方創生的計畫，從推廣農旅到創辦農學堂培力青農網路行銷力，今年更進行健康傳播，特別在長者較多的三星鄉大隱社區舉辦長者的「青銀同樂會」活動，這個活動主要可以呼應聯合國永續發展目標SDGs 3的「確保與促進各年齡層健康生活與福祉」，傳達給農村長者讓他們知道怎麼樣吃的健康，同時強調口腔保健知識及重要性，結合衛福部的衛教的主軸讓學生跨出同溫層，並了解農村社區的狀況以及長者的生活習性，藉由課程讓學生能在求學期間就能透過實作課程充分感受到社區與健康產業的脈動，實踐大學社會責任，使學生發揮傳播專長成為城鄉發展所需的核心人才，更有機會落實學生畢業之後能在地發展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指導老師蔡佩頴談到，已投入深耕三年多的地方創生計劃也傳承了三屆的學生，經由學長姊的實作經驗帶領學弟妹一起進入場域，結合了教育部的USR的教學實踐研究計畫，透過一門課程根據衛福部當年度衛教主軸設計健康傳播活動內容，本學期將前進宜蘭三星鄉大隱社區辦理三次的青銀同樂會，陪社區爺爺奶奶在歡樂中需取健康知識。

圖一：世新大學傳管系老師蔡佩穎結合行銷傳播課程，帶領學生前進宜蘭縣三星鄉大隱社區實踐大學社會責任。圖二：透過宣導健康餐盤及口腔保健等資訊，使年長者能藉此導正過往錯誤的飲食及口腔保健之觀念。圖三：蔡佩穎老師帶領學生落實大學社會責任並深耕社區。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學傳管系老師蔡佩穎結合行銷傳播課程，帶領學生前進宜蘭縣三星鄉大隱社區實踐大學社會責任。

在活動中，學生透過鄉土劇表演的方式和長者互動，並宣傳健康資訊，藉此發揮所長並為社會貢獻己力，此次籌辦「金孫報健康」的林湘芸表示：『能在活動中聽見他們的笑聲與回饋，真的覺得很有成就感，也認為藉由場域實作，關懷及共伴長者是具有價值與意義的事情！』

吳采渝同學是第一場活動「茶凍DIY」的組長，她表示，在就讀研究所前能透過這一門課累積更多實戰經驗，能實際了解在地農業以及宜蘭三星鄉的地理環境特色，找到我們要服務的TA是哪類型的人，依照不同屬性作不同的企劃，並進而從實踐中獲得成就感。他也強調這堂課給了許多機會去接觸到人

群，從一個很陌生族群到熟悉，每天可以與需要被關懷照顧的長者同樂，每一場來參加的長者總年齡都將近2000歲，讓同學了解台灣現在老年化社會的趨勢，並可以藉由所學傳播知識去幫助他們。

圖一：世新大學傳管系老師蔡佩穎結合行銷傳播課程，帶領學生前進宜蘭縣三星鄉大隱社區實踐大學社會責任。圖二：透過宣導健康餐盤及口腔保健等資訊，使年長者能藉此導正過往錯誤的飲食及口腔保健之觀念。圖三：蔡佩穎老師帶領學生落實大學社會責任並深耕社區。（圖／世新大學提供）

▲ 透過宣導健康餐盤及口腔保健等資訊，使年長者能藉此導正過往錯誤的飲食及口腔保健之觀念。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
富邦產為防疫險叫屈！　發3大聲明了
下班注意！9縣市豪大雨特報　梅雨彈連轟6天「雨停時間曝」
視訊看診「病患脫光全裸」　帥醫嚇壞：找錯網站？
「這些學校」至今零確診！　新北堅守「不全面停課」原因曝光
白家綺染疫康復開泳池趴！　「清涼穿搭」身材驚呆網
補助10萬救命錢！　「4對象」可領
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

竹縣國高三生遠距到畢典前一天　其他年級跟進「遠距5日」　

弟弟女友「穿內衣在客廳晃」　他急提醒反被吐1句：我的問題？

12星座「火星沖剋」！一週運勢曝光：摩羯替人收殘局、獅子留意健康

下班注意！新北等9縣市豪雨大報　梅雨彈連轟6天「雨停時間曝」

不斷更新／17縣市高中以下採遠距教學　各縣市做法一次看

竹東人不用排隊搶快篩了　公所霸氣撥5千萬預算：1人發5劑

【廣編】創意無邊、夢想無際　李奧貝納喜遷新居

台灣黑熊711解剖出爐！「頭骨碎裂、身有彈孔」遭人槍殺埋屍

「這些學校」至今零確診！新北堅守「不全面停課」原因曝光

部立玉里醫院爆院內感染375人確診　1重症轉院治療

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

楊冪離婚4年「我桃花太旺擋不住」　「不怕對象看上錢」愛情觀超自信

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

失智阿公突送「50萬嫁妝」　屋主見大把真鈔嚇傻報警

男友挑戰不碰杯子拿錢　智商輾壓天然呆正妹！

貪心婦人買便當狂拿餐具　2疊碗2大把筷「賺到百元」

竹縣國高三生遠距到畢典前一天　其他年級跟進「遠距5日」　

弟弟女友「穿內衣在客廳晃」　他急提醒反被吐1句：我的問題？

12星座「火星沖剋」！一週運勢曝光：摩羯替人收殘局、獅子留意健康

下班注意！新北等9縣市豪雨大報　梅雨彈連轟6天「雨停時間曝」

不斷更新／17縣市高中以下採遠距教學　各縣市做法一次看

竹東人不用排隊搶快篩了　公所霸氣撥5千萬預算：1人發5劑

【廣編】創意無邊、夢想無際　李奧貝納喜遷新居

台灣黑熊711解剖出爐！「頭骨碎裂、身有彈孔」遭人槍殺埋屍

「這些學校」至今零確診！新北堅守「不全面停課」原因曝光

部立玉里醫院爆院內感染375人確診　1重症轉院治療

泰國公開賽／王子維再打滿三局逆轉勝　61分鐘搶下8強門票

聯盈發高雄鳳山店永久歇業　店家抱歉：沒有陪大家一起撐過疫情

「2房含車位」很稀有　新北哥困惑了！內行揭原因：才不賣你

酒精用了手好乾？8款護手霜比男友還靠得住，呵護出細緻奶油手

高宇杰意外漏接飛球　助總：打得高位移大

芬蘭總理：境內不會有核武和北約基地　加入前若遭襲波蘭願伸援手

竹縣國高三生遠距到畢典前一天　其他年級跟進「遠距5日」　

弟弟女友「穿內衣在客廳晃」　他急提醒反被吐1句：我的問題？

雙北停課標準為何不一樣？　兩邊教育局長有溝通過

民怨社宅「看得到租不到」　高雄將取消家庭年所得上限

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

生活熱門新聞

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

快訊／增59死！本土暴增9萬0331例「再創新高」

電動車要收汽燃費了　時間點曝光

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

輔大網美曝光母女合照　PTT大歪樓熱議母顏值爆表

肯德基切割蛋撻！他點開熊貓「見1幕」驚：被暴雷了

這6個星座「和你冷戰＝離分手不遠了」！

肯德基重大聲明！　「正式與蛋撻劃分界線」

宅神爆「Taiwan Can Help」登上紐報

1縣市大雨！明起全台連下4天　冷空氣南下時間曝

防疫理賠還車貸　網回答超一致

女兒LINE稱爸媽「腦殘人」　爸傻眼：有點傷心

傳訊息「1習慣」暴露年紀！全場爆有感

12天破71萬　專家喊必做3件事：別當社會巨嬰

更多熱門

相關新聞

男大生兼2差送便當遭輾斃　單親媽見獨子遺體淚崩

男大生兼2差送便當遭輾斃　單親媽見獨子遺體淚崩

新北市新店耕莘醫院前16日發生一起死亡車禍，一名男大生打工騎機車送便當，在返程時，疑閃避前車自摔倒地後，遭貨車輾斃；家屬相驗遺體時表示，男大生相當孝順，身兼2份工，除了送便當外，還在超商打工，媽媽看到愛子遺體忍不住低頭啜泣，男大生主要致命傷是肝臟破裂及腦部重創，家屬對死因無異議。

世新圖傳畢業展「降雨機率」深獲好評

世新圖傳畢業展「降雨機率」深獲好評

最強高中生陳將双　UBA前進世新

最強高中生陳將双　UBA前進世新

快訊／世新大學女學生墜樓！命危搶救中

快訊／世新大學女學生墜樓！命危搶救中

快訊／世新大學再增1確診　全校「停止到校上課10天」

快訊／世新大學再增1確診　全校「停止到校上課10天」

關鍵字：

世新大學傳管系蔡佩穎大隱社區大學社會責任

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Makiyo挺4月肚嫁人了！

iPhone 14 Pro Max搶先開箱　「驚嘆號鏡頭」曝

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

快訊／增59死！本土暴增9萬0331例「再創新高」

快訊／新北宣布7區學校改線上學習　三蘆、新莊、雙和、板橋、土城

廖老大取消4.8萬大餐被拒！嗆餐廳2點：報警

電動車要收汽燃費了　時間點曝光

陪妻看婦產科被恭賀當爸！他驚被戴綠帽

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

再推3萬元生活補貼、紓困貸款？　勞長許銘春回應了

輔大網美曝光母女合照　PTT大歪樓熱議母顏值爆表

丟丟妹被嫌「長得某水」　反嗆廖老大：你才紅1年！

肯德基切割蛋撻！他點開熊貓「見1幕」驚：被暴雷了

越跌越要買！　達人點名「4檔就算崩盤」抱著也睡得著

隔壁阿姨喊「King Size床免費睡」　條件傻眼了

更多

最夯影音

更多
弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！
強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面