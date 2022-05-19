世新大學落實大學社會責任　深耕宜蘭前進大隱社區實踐USR

▲ 蔡佩穎老師帶領學生落實大學社會責任並深耕社區。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

世新大學近年來為落實大學社會責任並深耕社區，在農委會「大專院校農村實踐共創計畫」以及教育部「高等教育深耕計畫」的支持下，帶學生跨出同溫層走出校園為地方創造新價值。近日傳播管理學系蔡佩穎老師結合行銷傳播課程，帶領學生前進宜蘭縣三星鄉大隱社區實踐大學社會責任，並結合衛福部衛教主軸，透過生活戲劇的方式，宣導健康餐盤及口腔保健等健康資訊，使年長者能藉此導正過往錯誤的飲食及口腔保健之觀念。

隨著高齡化社會來臨，四年前開始就在執行宜蘭縣農委會地方創生的計畫，從推廣農旅到創辦農學堂培力青農網路行銷力，今年更進行健康傳播，特別在長者較多的三星鄉大隱社區舉辦長者的「青銀同樂會」活動，這個活動主要可以呼應聯合國永續發展目標SDGs 3的「確保與促進各年齡層健康生活與福祉」，傳達給農村長者讓他們知道怎麼樣吃的健康，同時強調口腔保健知識及重要性，結合衛福部的衛教的主軸讓學生跨出同溫層，並了解農村社區的狀況以及長者的生活習性，藉由課程讓學生能在求學期間就能透過實作課程充分感受到社區與健康產業的脈動，實踐大學社會責任，使學生發揮傳播專長成為城鄉發展所需的核心人才，更有機會落實學生畢業之後能在地發展。

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指導老師蔡佩頴談到，已投入深耕三年多的地方創生計劃也傳承了三屆的學生，經由學長姊的實作經驗帶領學弟妹一起進入場域，結合了教育部的USR的教學實踐研究計畫，透過一門課程根據衛福部當年度衛教主軸設計健康傳播活動內容，本學期將前進宜蘭三星鄉大隱社區辦理三次的青銀同樂會，陪社區爺爺奶奶在歡樂中需取健康知識。

▲ 世新大學傳管系老師蔡佩穎結合行銷傳播課程，帶領學生前進宜蘭縣三星鄉大隱社區實踐大學社會責任。

在活動中，學生透過鄉土劇表演的方式和長者互動，並宣傳健康資訊，藉此發揮所長並為社會貢獻己力，此次籌辦「金孫報健康」的林湘芸表示：『能在活動中聽見他們的笑聲與回饋，真的覺得很有成就感，也認為藉由場域實作，關懷及共伴長者是具有價值與意義的事情！』

吳采渝同學是第一場活動「茶凍DIY」的組長，她表示，在就讀研究所前能透過這一門課累積更多實戰經驗，能實際了解在地農業以及宜蘭三星鄉的地理環境特色，找到我們要服務的TA是哪類型的人，依照不同屬性作不同的企劃，並進而從實踐中獲得成就感。他也強調這堂課給了許多機會去接觸到人

群，從一個很陌生族群到熟悉，每天可以與需要被關懷照顧的長者同樂，每一場來參加的長者總年齡都將近2000歲，讓同學了解台灣現在老年化社會的趨勢，並可以藉由所學傳播知識去幫助他們。

▲ 透過宣導健康餐盤及口腔保健等資訊，使年長者能藉此導正過往錯誤的飲食及口腔保健之觀念。