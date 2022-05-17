男大生擔家計兼2差...送便當遭輾斃　單親媽見獨子遺體崩潰落淚

記者陳以昇／新北報導

新北市新店耕莘醫院前16日發生一起死亡車禍，一名男大生打工騎機車送便當，在返程時，疑閃避前車自摔倒地後，遭貨車輾斃；家屬相驗遺體時表示，男大生相當孝順，身兼2份工，除了送便當外，還在超商打工，媽媽看到愛子遺體忍不住低頭啜泣，男大生主要致命傷是肝臟破裂及腦部重創，家屬對死因無異議。

▲監視器拍下男大生轉倒遭小貨車輾斃瞬間 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，21歲王姓男大生就讀世新大學夜間部企管系2年級，是家中獨子，爸爸因案入獄，母親在三重從事美睫工作，為了分擔家計，及學費、生活費，一天打2份工，除了在永和一家便當店外送便當之外，還在便利商店兼差當店員，晚上再到大學上課。

▼王姓男大生3至親（左方坐椅上）到板殯陪同檢警相驗，圖為媽媽（右）和阿嬤（中）以及舅公（左） 。（圖／記者陳以昇攝）

16日中午12時許，王男接到耕莘醫院醫護人員的訂單後，騎機車外送便當，不料才剛要離開醫院，疑因閃避前車，加上天雨路滑當場自摔轉倒在地，後方小貨車來不及閃避，右側前輪當場輾過王男頭、胸部，當即失去呼吸心跳，經送往耕莘醫院急救後，仍因傷勢嚴重，下午1時45分宣告不治死亡。

▼王姓男大生遭小貨車輾斃 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

男大生的媽媽、阿姨及阿嬤、舅公，17日下午2時許，在板橋殯儀館相驗遺體，媽媽看完愛子後忍不住低頭啜泣，阿姨表示王男相當乖巧，半工半讀就是不讓媽媽負擔太重，面對意外家屬們都感到相當無奈及感傷，經相驗後，致命傷為肝臟破裂出血及腦部重創，家屬對死因無異議。