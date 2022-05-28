　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

確診居隔第一天！徐耀昌報平安　猛灌溫開水補充維他命

▲苗栗縣長徐耀昌在疫情記者會時表示，染疫兄弟並無在苗栗有足跡，故各校將如期開學。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣長徐耀昌今日在臉書報平安。（資料照／ETtoday記者翻攝）

記者陳凱力／苗栗報導

苗栗縣長徐耀昌昨晚透過臉書「徐耀昌加油讚」宣布自己「確診了！」並即刻展開7＋7天居家照護。上午，徐耀昌臉書報平安，表示仍在「輕微咳嗽、喉嚨痛」的感冒症狀中，同時遵從醫囑，多喝溫開水，並補充維他命B、C，一人一室在家居格中。

徐耀昌說，今天是居護的第一天，還是有輕微咳嗽、喉嚨痛，阿昌哥遵從醫囑，多喝溫開水，並補充維他命B、C ， 目前一人一室在家居護中！

除了報平安，徐耀昌說在得知司機確診時， 第一時間就進行快篩， 由於呈現陰性，身體也未出現症狀，直到昨天下午才出現輕微咳嗽情形。 因這兩天氣溫變化大，一開始以為是感冒，為求慎重才前往醫院進一步檢查。

「這段時間都有全程戴好口罩，落實各項防疫工作。」徐耀昌也表示，每趟行程上車前都會先酒精消毒，全程戴口罩 ，司機、隨扈也都口罩不離身， 不同桌吃飯 ，每天公務結束返家，全車都進行消毒。

僅管防疫做到滴水不漏， 還是有萬一，徐耀昌說已做好對抗病毒的萬全準備，相信自己一定會戰勝病毒， 恢復正常的生活。

►竹東人不用排隊搶快篩了　公所霸氣撥5千萬預算：1人發5劑

►老司機驚爆酒店妹確診還上班！他秒縮退訂怒檢舉　稽查結果出爐

►天虹副總果然很夠力！撞死騎士分局長陪作筆錄　警還代發聲

►死亡車禍問家屬自殺傾向是SOP？分局長還原天虹副總警訊筆錄過程

►「安瓶保養」買一送一，不傷荷包養出水煮蛋肌！

ET快訊
20兒童重症「半數有腦炎」　專家解析腦病變機制：有8症狀小心
下個月開邊境！陳時中曝「2大考量」：很快就要宣布
5人住防疫旅館「擠1房喝酒開趴」！　要賠飯店152萬
快訊／大漢橋連環撞！4車撞一團　車流回堵塞爆
快訊／郭彥均轉傳「很多孩子走了」　陳時中：最高罰300萬
快訊／高雄知名景點驚傳溺水！　國中生被救起無呼吸心跳
住院數首次比出院少「空床率達43.2%」　陳時中：新制減輕急
中重症+408！7歲男童「抽搐15分鐘、眼神偏右」腦炎住加護
「6類族群」免費發快篩　約81萬人受惠
快訊／今增127死！再增2男童「腦水腫、腦腫瘤」重症亡
快訊／今本土+80835！　各縣市確診分佈曝
快訊／今增127死！　本土+80835例「73%快篩陽確診」
LIVE／「下月開邊境」將公布放寬政策　陳時中最新說明
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

兒童疫苗改集中造冊惹家長不滿　北市疫苗充足：沒什麼預約先後輸贏

北市警公布違停密錄器畫面　黃珊珊：徐巧芯認為有政治效應

確診居隔第一天！徐耀昌報平安　猛灌溫開水補充維他命

「要辦郭彥均，連我一起辦！」　她轟蘇貞昌：國家機器封人民嘴

「中華民國是主權獨立國家」　黃珊珊：雙城論壇當然繼續辦

撞死機車騎士有「警方特別服務」？　邱顯智揭竹北車禍3疑點

6月有望開邊境　侯友宜提4條件：有萬全準備才能開放

柯文哲兒送急診遭批特權　「柯黑」王世堅力挺：敵對也應互相尊重

員警爆議員施壓被記申誡　徐巧芯澄清：有請分局盡可能不追究

違停案被控施壓警方　徐巧芯：檢討自己太多嘴問一堆造成誤會

柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤

安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

趙小僑安胎天天忍痛「往肚皮打針」　「一天抽3次血」過產檢大魔王關卡

孤輪哥突下車「打空氣拳」　騎士拉轉一聲被狂瞪12秒

柯文哲兒子染疫昏倒　陳佩琪急打119送醫

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

兒童疫苗改集中造冊惹家長不滿　北市疫苗充足：沒什麼預約先後輸贏

北市警公布違停密錄器畫面　黃珊珊：徐巧芯認為有政治效應

確診居隔第一天！徐耀昌報平安　猛灌溫開水補充維他命

「要辦郭彥均，連我一起辦！」　她轟蘇貞昌：國家機器封人民嘴

「中華民國是主權獨立國家」　黃珊珊：雙城論壇當然繼續辦

撞死機車騎士有「警方特別服務」？　邱顯智揭竹北車禍3疑點

6月有望開邊境　侯友宜提4條件：有萬全準備才能開放

柯文哲兒送急診遭批特權　「柯黑」王世堅力挺：敵對也應互相尊重

員警爆議員施壓被記申誡　徐巧芯澄清：有請分局盡可能不追究

違停案被控施壓警方　徐巧芯：檢討自己太多嘴問一堆造成誤會

安珀赫德慌了！「9人陪審團選邊站」對她真實反應曝光　心機1招急拉票

每日更新隱藏版！屏東大啖日本空運關東煮　明太子豪氣拌入烏龍麵

楊丞琳倒吊唱歌「微血管爆裂」！揭9年前演唱會內幕：整臉佈滿紅點

雨彈來襲！氣象局發布大雨特報　1縣市防雷擊強陣風

20兒童重症「近半數有腦炎」　專家解析腦病變機制：注意8大前驅症狀

夫妻分居還示愛老婆堂妹　夫辯：只是「市調」自己有沒人要

疫情不衝擊企業Q2徵才　65％有意開缺、71％依原計畫調薪

下個月開邊境！陳時中曝「2大考量」：很快就要宣布

鍾欣怡遭同業轟外貌「走樣」吐心聲：要逼死媽媽嗎？

5人住防疫旅館「擠1房喝酒開趴」　害飯店被撤銷資格...要賠152萬

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

政治熱門新聞

郭彥均慘了！蘇貞昌斥不實：要查辦

「要辦郭彥均，連我一起辦！」　她轟蘇貞昌

徐巧芯「違停密錄器」完整對話　這句話後警不開單

蔡易餘看球被拍到　畫面曝光網全歪樓

快訊／徐巧芯將提告造謠網友　

徐巧芯：要求警方公布密錄器影片

徐巧芯「違停密錄器」曝光　周玉蔻譙文連發

王浩宇抓徐巧芯5句話　明顯施壓

柯文哲兒送急診遭批特權　「柯黑」王世堅：敵對也應互相尊重

力挺郭彥均「講真話」　正妹主持人轟陳時中：笑得出來？

快訊／柯文哲兒子染疫昏倒失去意識　陳佩琪急打119送醫

挺徐巧芯提告　游淑慧：周玉蔻禍害半世紀

徐巧芯爆周玉蔻施壓警政署：密錄器若變造就退出政壇

立委指政府紓困放生小黃　蘇貞昌：錢花在刀口上

更多熱門

相關新聞

竹縣+2509！65歲以上確診率逼10%

竹縣+2509！65歲以上確診率逼10%

新竹縣28日新增2509例新冠肺炎本土確診案例，縣府表示，縣內65歲以上長者確診比率有上升趨勢，以往約5%到7%，今天則升至近10%，呼籲未完成3劑疫苗接種的長者，請儘速施打以提升保護力。目前新竹縣居家隔離306人、居家照護27301人。

北市街友中途之家49人確診　1人「病況好轉卻心肺衰竭驟逝」

北市街友中途之家49人確診　1人「病況好轉卻心肺衰竭驟逝」

一家三代半夜3點排隊　屏東火車站兒童疫苗開打

一家三代半夜3點排隊　屏東火車站兒童疫苗開打

上海新增本土降至1字頭 　加快制訂推動經濟恢復措施

上海新增本土降至1字頭 　加快制訂推動經濟恢復措施

七美8歲男童確診有腦炎疑慮　海巡緊急協助就醫

七美8歲男童確診有腦炎疑慮　海巡緊急協助就醫

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染台灣防疫COVlD-19

讀者迴響

熱門新聞

朱芯儀乳癌切除！老公「曝最新病況」哭了：

女星墜河慘死大逆轉！爆「死前被逼賣身拍裸照」

福原愛掰了！「22歲台灣桌球正妹」超仙顏值紅爆PTT

強尼戴普、安珀赫德「延長加賽」

她被公公性侵　夫嗆：報警就離婚

現場「安珀警報」巨響打斷法庭

為何租屋大多「限女」？內行曝背後原因

接體員大師兄回火葬場支援2周　網友曝光真面目

律師酸安珀赫德：人生代表作

郭彥均慘了！蘇貞昌斥不實：要查辦

「要辦郭彥均，連我一起辦！」　她轟蘇貞昌

兒子沒錢付聘金！單親辣媽出手：把女方爸拿下

陽台見龜屍殼有咒文！他掀開傻眼

滷味闆娘怒「太多人外送騙餐

快訊／今暴增127死「再創新高」　本土+80835

更多

最夯影音

更多
柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤

柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤
安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面