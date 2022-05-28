確診居隔第一天！徐耀昌報平安　猛灌溫開水補充維他命

▲苗栗縣長徐耀昌今日在臉書報平安。（資料照／ETtoday記者翻攝）

記者陳凱力／苗栗報導

苗栗縣長徐耀昌昨晚透過臉書「徐耀昌加油讚」宣布自己「確診了！」並即刻展開7＋7天居家照護。上午，徐耀昌臉書報平安，表示仍在「輕微咳嗽、喉嚨痛」的感冒症狀中，同時遵從醫囑，多喝溫開水，並補充維他命B、C，一人一室在家居格中。

徐耀昌說，今天是居護的第一天，還是有輕微咳嗽、喉嚨痛，阿昌哥遵從醫囑，多喝溫開水，並補充維他命B、C ， 目前一人一室在家居護中！

除了報平安，徐耀昌說在得知司機確診時， 第一時間就進行快篩， 由於呈現陰性，身體也未出現症狀，直到昨天下午才出現輕微咳嗽情形。 因這兩天氣溫變化大，一開始以為是感冒，為求慎重才前往醫院進一步檢查。

「這段時間都有全程戴好口罩，落實各項防疫工作。」徐耀昌也表示，每趟行程上車前都會先酒精消毒，全程戴口罩 ，司機、隨扈也都口罩不離身， 不同桌吃飯 ，每天公務結束返家，全車都進行消毒。

僅管防疫做到滴水不漏， 還是有萬一，徐耀昌說已做好對抗病毒的萬全準備，相信自己一定會戰勝病毒， 恢復正常的生活。

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