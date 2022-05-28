澎湖七美8歲男童確診頭痛、嘔吐　海巡艦艇緊急後送就醫

▲澎湖海巡協助8歲確診男童就醫。（圖／記者陳洋翻攝）



記者陳洋、林冠吟／澎湖報導

澎湖縣才出現首例確診新冠肺炎死亡案例，而27日卻又出現一名8歲男童確診新冠肺炎，並出現全身無力、頭痛、嘔吐等情形，七美衛生所診斷後，懷疑男童恐有腦炎疑慮，緊急將男童轉送往澎湖三總。而海巡獲報後，也立即以巡航艇協助將男童送醫，所幸男童目前狀況穩定，院方也持續給予瑞德西韋藥物治療。

27日下午七美鄉一名8歲男童確診新冠肺炎，因出現全身無力、頭痛、嘔吐等症狀，至七美衛生所就診，由於男童有頭痛、嘔吐等症狀，醫師懷疑男童恐有腦炎疑慮，緊急將男童後送至三總澎湖分院。海巡署獲報後，也立即以巡航艇協助將男童送醫，所幸經院方腦部電腦斷層檢查後，男童腦部目前正常、狀況穩定，但仍有全身無力、頭痛、活動力較差等情形。

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▲▼澎湖海巡協助8歲確診男童就醫。（圖／記者陳洋翻攝）



澎湖縣政府表示，該名男童27日下午由護理人員、七美鄉公所人員及其家屬陪同經海巡艇協助載送至馬公港，目前於三總澎湖分院進行醫療診治中，到院後嘔吐改善，頭痛仍然持續，且精神活力差、血壓偏低，目前已先給與抗病毒藥瑞德西韋，後續也將會持續觀察男童狀況並給持續給予治療。