竹縣+2509！65歲以上確診率逼10%　縣府呼籲儘快施打第三劑



▲新竹縣今日新增2509例確診案例，其中65歲以上長者從過去的5%-7%增加到將近10%。（圖／新竹縣府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣28日新增2509例新冠肺炎本土確診案例，縣府表示，縣內65歲以上長者確診比率有上升趨勢，以往約5%-7%，今天則升至近10%，呼籲未完成3劑疫苗接種的長者，請儘速施打以提升保護力。目前新竹縣居家隔離306人、居家照護27301人。

竹縣衛生局說明，據疾病管制署統計資料顯示，對18-74歲民眾而言，完整接種3劑疫苗較未接種疫苗者在感染新冠肺炎後可減少90%以上的死亡率。請長輩把握時間盡早接種疫苗，提昇保護力。為鼓勵65歲以上(原住民55歲以上)長者踴躍接種疫苗，自今(28)日起除原先針對長者打疫苗贈送1000禮券活動延長至6月30日，並額外加贈2支快篩試劑。

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▲為鼓勵65歲以上(原住民55歲以上)長者踴躍接種疫苗，自今(28)日起除原先針對長者打疫苗贈送1000禮券活動延長至6月30日，並額外加贈2支快篩試劑。

衛生局說明新竹縣疫苗接種規劃，BNT疫苗合約院所均提供接種服務，請民眾依各院所時間預約接種，同時協調新仁醫院團隊在5、6月開設多場BNT社區接種站，近日盤點疫苗數量仍足夠，特別再增設接種站提升接種量能，歡迎多加利用。



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