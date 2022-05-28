電擊棒攻擊拘禁還性侵　損友幫忙趁機摸下體...辯：測心跳

▲高雄一鍾姓男子夥同友人綁架前女友的女兒，對其拘禁、性侵，被判應執行11年徒刑。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／台南報導

台南一鍾姓男子因下藥性侵女友的女兒小郁(化名)，收到檢察官傳票後，為逼迫她更改證詞，找黃姓友人在小郁住處巷口埋伏，將她強行擄走，過程中黃男起邪念猥褻小郁，鍾更將小郁拘禁在老家並性侵。經台南地院審理，將鍾男依藥劑犯強制性交罪等罪，應執行徒刑11年；而黃男二審被依犯剝奪行動自由罪、竊盜等罪，應執行徒刑2年2月。

判決書指出，鍾男與小郁媽媽交往，3人一起同居在台南東區，去年1月4日趁女友去上班，鍾在優酪乳下藥，待小郁飲用昏睡後性侵得逞，小郁等媽媽晚間下班回家，向她告知此事，遂報警處理。

後鍾搬離住處，同年4月因收到檢察官傳票，竟起念計畫拘禁小郁，想強迫她更改證述，並再次性侵。鍾於是付錢請黃姓友人協助，由黃駕駛鍾的汽車，2人於4月8日23時一同前往小郁住處巷口等待，見小郁打工完騎機車回家，黃先用車身阻擋小郁機車，由鍾下車拿電擊棒電擊小郁脖頸，再和黃合力將小郁強行塞進車內。

2人將小郁載至附近空地，以繩索、膠帶綑綁讓她動彈不得，再駕車回去處理小郁掉落在巷口的鞋子和機車。過程中黃見小郁四肢被綁、眼口皆被遮蓋，竟起色心，隔著運動長褲猥褻小郁下體，在猥褻中摸到小郁口袋有200元，順便占為己有。黃離開後，鍾繼續開車帶小郁回老家，持武器威脅她並性侵得逞。

晚間小郁媽媽發現女兒失聯，察覺有異趕緊報警，警方循線於4月9日凌晨4時許追查到鍾男老家，當場逮補鍾並解救小郁，並依鍾的手機資訊，查得黃男參與犯罪。

黃男於偵查時辯稱，他為了檢查小郁是否還有在呼吸，不小心摸到她的下體，後來發現她的手也很冰冷，就去摸胸看她是否還有心跳，後來摸到大腿時發現200元，就把錢拿出來，因「覺得怪怪的」就丟出車窗，沒有拿錢。

此案經台南地院審理，將鍾男依藥劑犯強制性交罪、又攜帶兇器犯強制性交罪，應執行徒刑11年；黃男上訴到台南高分院，依犯剝奪行動自由罪、強制猥褻罪、竊盜罪，應執行徒刑2年2月。