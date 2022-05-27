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新北疫起喝好茶　坪林包種茶上市「好禮三重送」

▲新北疫起喝好茶 坪林包種茶上市「好禮三重送」。（圖／新北市農業局提供）

▲新北坪林包種茶上市「好禮三重送」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

端午將至，文山包種茶春茶6月1日飄香上市，新北市農會與坪林區農會同步設立網路銷售專區，搭配全台302家農會聯合上架，7月底前訂購享三重優惠，讓民眾在家也能輕鬆喝好茶。

新北市茶葉栽培面積約為751.76公頃，年產量418噸，年產值約12.6億元。其中「文山包種茶」的主要產區坪林，栽培面積487.68公頃，年產量269公噸，占全市65%，年產值約8億元。北臺灣最大型評鑑比賽-新北春季文山包種茶評鑑5月25日結束，由坪林區在地農友李傳清從1631點中脫穎而出勇奪特等獎包種茶王。

▲新北疫起喝好茶 坪林包種茶上市「好禮三重送」。（圖／新北市農業局提供）

▲新北坪林茶園。

擔任本次評審的茶業改良場文山分場長蘇彥碩表示，春茶每年在3月底至4月初採收，今年因為春季氣候穩定，雨量適中，茶樹生長良好，產量較往年增加2-3成。製茶期間晴天日數多，製茶條件良好，日光萎凋充足，走水順暢，茶湯香氣優雅清揚，發酵程度得宜花香十足且韻味持久，今年的比賽茶品質都更優於往年。

副市長劉和然表示，茶農辛苦製好茶，有好收成也要有好收入。新北好茶就是消費者安心安全的保證。新北市拚防疫不忘拚經濟，感謝農委員會農糧署「疫起挺茶農」，串連全台302家農會共同銷售文山包種茶。

坪林區農會表示，受到疫情影響，今年春茶實體展售活動取消，新北市農會與坪林區農會同步設立網路銷售專區，民眾不用至產地，即可於「新北市農會真情食品館」及「坪林區農會」訂購到比賽茶。7月底前訂購更可享好禮三重送，好禮一：優良獎原價每盒1200元，購買3盒特價每盒1000元；好禮二：買5盒送真情食品館200元購物金或2盒坪林農會包種茶精華皂，買10盒送500元購物金或坪林農會包種茶油1瓶；好禮三：不限金額通通免運費，買好茶好便利。

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